Babür Ne Demek? Babür Kelimesinin Anlamı Nedir?

Babür kelimesinin kökeni Türkçedir. Babür kelimesinin 3 tane anlamı bulunuyor. Her iki anlamında birbirleri ile bağlantısı bulunmuyor. Babür kelimesi eski Türkçede yer alan bir kelimedir.



Babür Ne Demek?



1. Böbürlenmek.

2. Hükümdar demektir. Hindistan'da Türk-Hint imparatorluğunun kurucusunun ismi Babür'dür.

3. Kaplan



Babür Kelimesinin Anlamı Nedir?



Zaman zaman duyduğumuz babür kelimesinin 2 anlamı bulunuyor. İlk anlamına bakacak olursak böbürlenmek yani kibirlenmek anlamında babür kelimesi kullanılır. Bir diğer anlamı ise hükümdar anlamındadır. Özellikle Babür devletini kuran Türk-Moğol kökenli devletin kurucusunun ismi Babür'dür. Babür lider anlamına gelir. Babür ayrıca kaplan anlamına da gelmektedir. Babür imparatorluğunun ilk hükümdarı babür yani kaplan adını almıştır.