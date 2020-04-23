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    23.04.2020 - 16:47 |

    Babür Ne Demek? Babür Kelimesinin Anlamı Nedir?

    Babür kelimesi gündelik hayatta duyduğumuz kelimelerden biridir. Kelimenin anlamını bilmediğimiz zamanlarda gerek internet üzerinden gerekse de Türkçe sözlük üzerinden araştırma yapmaktayız. Anlamını bilmediğimiz kelimeler bizleri meraka da sürüklemektedir. Bundan dolayı yoğun bir arayış içerisinde oluruz. Peki, babür ne demek? Babür kelimesinin anlamı nedir? Babür imparatorluğunun kurucusu Babür kelimesinin anlamını içeriyor mu? Makalemizde sizlere Babür kelimesinin anlamını derledik.

    Babür Ne Demek? Babür Kelimesinin Anlamı Nedir?

    Babür kelimesinin kökeni Türkçedir. Babür kelimesinin 3 tane anlamı bulunuyor. Her iki anlamında birbirleri ile bağlantısı bulunmuyor. Babür kelimesi eski Türkçede yer alan bir kelimedir.

    Babür Ne Demek?

    1. Böbürlenmek.
    2. Hükümdar demektir. Hindistan'da Türk-Hint imparatorluğunun kurucusunun ismi Babür'dür.
    3. Kaplan

    Babür Kelimesinin Anlamı Nedir?

    Zaman zaman duyduğumuz babür kelimesinin 2 anlamı bulunuyor. İlk anlamına bakacak olursak böbürlenmek yani kibirlenmek anlamında babür kelimesi kullanılır. Bir diğer anlamı ise hükümdar anlamındadır. Özellikle Babür devletini kuran Türk-Moğol kökenli devletin kurucusunun ismi Babür'dür. Babür lider anlamına gelir. Babür ayrıca kaplan anlamına da gelmektedir. Babür imparatorluğunun ilk hükümdarı babür yani kaplan adını almıştır.

     

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