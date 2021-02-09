Bağıl Nem Nedir, Ne İle Ölçülür? Bağıl Nem Hesaplama Formülü Nasıldır?

Öncelikle nem atmosferdeki su miktarıdır ve higrometre ile beraber ölçümü gerçekleştirilir. Denizler, göller ya da akarsular ile beraber bitkiler üzerinden havadaki nem oluşumu gerçekleşir. Bu sebepten dolayı atmosferde yer alan nem farklı ortamlarda değişik biçimlerde öne çıkar.



Bağıl Nem Nedir?



Nem hem bağıl nem olarak hem de mutlak nem şeklinde öne çıkar. Özellikle pek çok kişi tarafından merak edilen konulardan biri bağıl nem nedir sorusudur. Bağıl nem aynı zamanda nispi nem olarak da ifade edilir. Havada yer alan su miktarına ait kısmi basıncın, aynı sıcaklıktaki suyun denge buhar basıncına oranı bağıl nem şeklinde ifade edilir.



Bağıl Nem Ne ile Ölçülür?



Hem öğrencilerin hem de günlük yaşamda kullanmak amacıyla pek çok kişinin Merak ettiği konulardan biri bağıl nemin ölçümüdür. Havanın içermiş olduğu bağıl nem ise higrometre ile ölçümlenir. Bu ölçüm aslında bakılırsa hem mutlak nem hem de bağıl nem açısından ele alınır. Yani genel olarak nem aynı cihaz üzerinden ölçülür.



Bağıl Nem Hesaplama Formülü Nasıldır?



Mutlak nemin maksimum neme oranı bağıl nem olarak ifade edilir. Ancak bu doğrultuda yüzdelik dilim ile gösterilmesi kapsamında, bağıl nem ifadesi üzerinden işlem ele alınır. Bu sebepten mutlak nem ile beraber maksimum nem üzerinden ele alınması gereken hesaplama formülü şudur;



Mutlak nem / maksimum nem x 100



Bu formül ile beraber işlem ele alınabilir ve sonuç ortaya çıkarılabilir. Böylece bağıl nem sonucu ortaya çıkarabilir.