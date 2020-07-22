Bağlaçlar: Bağlaç Nedir, Çeşitleri Nelerdir? Bağlaçların Özellikleri Ve Kısaca Konu Anlatımı

Bağlaçlar tek başına kullanıldıkları zaman bir anlam ifade etmezler. Fakat cümle içerisinde şekil ve anlam bakımından cümleleri, kelime gruplarını birbirlerine bağlar. Bu sebeple bağlaçların nasıl kullanılmaları gerektiği ve özellikleri cümle yapısı bakımından bilinmesi gereken konulardan birisidir.

Bağlaç Nedir?

Tek başlarına kullanıldıkları zaman hiçbir anlam ifade etmeyen ancak cümle içerisinde cümlenin anlamı bakımından aynı görevde kullanılan kelimeleri birbirine bağlayan ve bağladıkları kelimeler ile anlamlı ilişkiler kuran sözcüklere bağlaç denir.

Bağlaçların cümle yapısı bakımından doğru kullanılması çok önemlidir. Birçok bağlar çeşitleri bulunur. Hepsinin kullanım alanları birbirinden farklıdır.

Bağlaç Çeşitleri Nelerdir?

Bağlaç çeşitleri dilimizde çok fazladır. Bütün bağlaçlar aslında tek başlarına bir anlam belirtmez. Fakat cümle içerisinde cümle ve kelimeleri birbirine bağlaması amacıyla dilimizde kullanımı çok önemlidir. Başlıca bağlaçlar şunlardır:

- Ve, veya, ya, ya da, yahut, ve yahut, de, bile, dahi, ki, ile, yalnız, fakat, ama, lakin, ancak, üstelik, öyle ki, meğer, meğerse, öyleyse, oysa, oysaki, çünkü, hatta, yoksa

Bağlaçların Özellikleri ve Kısaca Konu Anlatımı

Bağlaçlar cümle içerisinde aynı görevde olan yada anlam bakımından ilgisi bulunan kelimeleri veya sözcük gruplarını birbirine bağlayan sözcüklerdir. Cümle içerisinde birden fazla özne, sıfat, zarf, tamlayan ve yüklem bulunabilir. Bu gibi durumlarda bağlaçlar bu kelimeleri cümle içerisinde birbirine bağlamaktadır.

Bağlaçların görevi dışında özellikleri de bulunmaktadır. Bağlaçların özelliklerini şu şekilde açıklayabiliriz:

- Tek başına anlamı olmayan sözcüklerdir.

- Cümlede bağlama görevi bulunur.

- Bağlama görevi dışında birçok anlam ilgileri de kurmaktadır.

- Bağlaçlar her zaman kendinden önce olan ve kendinden sonra olan sözcüklerden ayrı yazılır.

- Cümle içerisinde bağlaç olduğu düşünülen birleşik yazılmış tüm kelimeler bağlaç değil ektir.

- Bağlaçlar cümle içerisinde cümle ögesi olarak bulunmazlar.

- Bağlaçların yerine cümle içerisinde uygun bir noktalama işareti de konulabilir.

Bağlaçlar bazı durumlarda edatlar ile karıştırılabilir. ''İle'' sözcüğü cümle içerisinde bağlaç olarak kullanılmayabilir. Edat olarak kullanılan ''ile'' sözcüğü pek çok kişi tarafından karıştırılmaktadır. Bu durumda bağlaç olan ''ile'' kelimesi ile karıştırılmaması gerekir. Bunun için ''ile'' sözcüğünün yerine ''ve'' sözcüğü getirilir. ''Ve'' sözcüğü ''ile'' kelimesi yerine kullanıldığında anlamda bozulma yaşanmıyor ise buradaki ''ile'' sözcüğü bağlaçtır.