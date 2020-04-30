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    HaberlerEğitim Haberleri Bakan talimat verdi: Telafi eğitimi için ulusal model hazırlığı
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    30.04.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

    Bakan talimat verdi: Telafi eğitimi için ulusal model hazırlığı

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin 31 Mayıs’a kadar devam etmesinin kararlaştırıldığı yönündeki açıklamasının ardından dün il milli eğitim müdürleriyle video konferans yöntemiyle görüştü.

    Bakan talimat verdi: Telafi eğitimi için ulusal model hazırlığı

    Toplantının ana gündem maddesini, telafi eğitimi süreciyle ilgili hazırlıklar oluşturdu. Toplantıda, “İllerin farklı özellikleri olası telafi modellerini nasıl etkiler?”, “Okul ve sınıf düzeyleri nasıl bir telafi programı gerektirir?”, “Farklı sınıf ve okul büyüklükleri olası telafi programlarını nasıl etkiler?” soruları çerçevesinde illerin olası telafi eğitimi modelleriyle ilgili saha izlenimleri alındı. Bakanlığın, telafi eğitimi yöntemlerine ilişkin seçeneklerinin hazır olduğu ancak illerin özel durumlarını dikkate alarak bu konuda ulusal model geliştirilmesini hedeflediği öğrenildi.

    İllere özel taslak

    Selçuk bu çerçevede il müdürlerinden, “İlde hangi veli grupları nerelerde yoğun?”, “İlin üretim tarzı telafi programlarını nasıl etkiler?”, “Tatil ya da yaz sıcaklığı o il için telafi programını nasıl etkiler?” soruları çerçevesinde en kısa sürede illere özel taslak modellerin hazırlanmasını, ayrıca her sınıf düzeyinde nasıl bir telafi programının uygulanabileceğinin tartışılmasını istedi. Selçuk, bu kapsamda il müdürlerine, “Bir çok model var. Uluslararası deneyimi çalışıyoruz. Ancak bunun saha yansımasını öngörmek, birlikte düşünmekle olanaklı olabilir. Bir düşünme sürecine girelim ve her ilimizde model arayışına yönelik çalışmalar hızlandırılsın. Bu, çalışmanın hem ulusal modele esin kaynağı olması hem de hazırlanan bir telafi programının o ildeki uygulamayı nasıl etkileyeceğine yönelik öngörü sağlaması açısından büyük önem taşıyor” mesajını verdi.
    Selçuk’un, il müdürlerinin hem uygulamaları bir bütün içinde görme imkanına sahip olması hem de merkezdeki kararların yereldeki yansımalarını öngörebilecek konumda bulunmaları açısından illerden gelecek önerilere büyük önem verdiği, bu kapsamda da il müdürleriyle her hafta video konferans toplantıları gerçekleştirerek, görüş alışverişinde ve istişarelerde bulunduğu bildirildi.

    Vatandaşların bakkallara olan borcunu ödedilerMÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun, vatandaşların 6 bakkala olan 35 bin 600 TL'lik borcunu ödedi. Yaşar Coşkun, ramazan bereketini paylaştıklarını belirterek, İnsanlığın iyiliğe her şeyden daha çok ihtiyacı olduğu bugünlerde bir nebze de olsa ihtiyaç sahiplerimize derman olmaya çalışıyoruz dedi.
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