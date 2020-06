Baraj düştü şans arttı

Üniversiteye girme hayali kuran 2 milyon 437 bin 119 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), bugün saat 10.15’te ilk oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile başladı. Yarın saat 10.15’te gerçekleştirilecek ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve öğleden sonra saat 15.45’te yapılacak üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ile sınav sona erecek.

TYT’de adaylara Türkçe’den 40; Sosyal Bilimler testinde Tarih’ten 5, Coğrafya’dan 5, Felsefe’den 5, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi veya ilave Felsefe’den 5’er olmak üzere 20; Temel Matematik’ten 40, Fen Bilimleri testinde Fizik’ten 7, Kimya’dan 7 ve Biyoloji’den 6 olmak üzere 20 soruyla birlikte toplam 120 soru sorulacak. Koronavirüs nedeniyle 12. sınıf ikinci dönem derslerinin yüz yüze işlenemediği için YÖK, YKS ile ilgili bir dizi değişikliğe gitmişti. O değişikliklerden biri de sınav süresiydi. Geçen yıl 135 dakika olan TYT’de bu yıl, süre 165 dakikaya çıkarıldı.

Baraj, 170’e çekildi

Adayların, bir yükseköğretim programını tercih edebilmeleri için oturumlardaki barajları geçmeleri gerikiyor. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, ön lisans ve özel yetenekle öğrenci alan programları tercih edebilecekler. YÖK bu yıl baraj puanlarında da değişikliğe gitti. Lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanını 170’e çekti. Bu durumda TYT’de 150 ve üzeri puan alanlardan Sayısal (SAY), Sözel (SÖZ), Eşit Ağırlık (EA), DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleriyle öğrenci alan lisans ile ön lisans programlarını tercih edebilecekler.

Her iki sınavda birden baraj puanlarını aşamayanlar, tercih yapamayacak. 2019-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, 2020-YKS’de SAY, SÖZ, EA veya DİL puanıyla alan bir programa yerleşmek için AYT veya YDT oturumlarına katılmak zorunda. YKS’de adayların puanları şöyle hesaplanacak:

- Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirilecek. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacak.

- Testlerin standart puanları hesaplanırken her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecek. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın aldığı ham puan bulunacak.

- Son sınıftaki tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacak.

- Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacak.

OBP kaderi belirliyor

- TYT’de standart puanlar ve adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacak. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayın Temel Matematik veya Türkçe’den en az 0,5 veya daha fazla ham puan alması gerekiyor.

- A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacak. A-TYT puanı TYT puanına dönüştürülürken Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden 5 ham puan, diğer testlerin her birinden 2,5 ham puan alanların 150 TYT puanı almaları sağlanacak.

- AYT ve YDT’de standart puanlar ve adayların ağırlıklı puanları (A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacak. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayın ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan alması gerekiyor.

- A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanı oluşturulacak. Dönüştürülürken ilgili testlerin her birinden soru sayısının yüzde 20’si oranında ham puan alanların 180 SAY, SÖZ, EA, DİL puanı almaları sağlanacak. Ancak AYT ve YDT’de baraj 170’e düşürüldü, kılavuzda 180 yanlışlıkla mı yazıldı, bilinmiyor.

- Diploma notu en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülecek. 100 üzerinden diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecek. 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250, en yüksek 100 olan diploma notu için de 500 olacak. Diploma notu bildirilmeyeler ile 50’nin altında olanlar, 50 olarak değerlendirilecek.

- Her aday için hesaplanan OBP; 0,12 katsayısıyla çarpılarak sınav puanlarına eklenecek ve yerleştirme puanı hesaplanacak.

170 barajı için kaç net gerekiyor?

TYT’den 150 ve üstü puan alan adayların ikinci oturum puanları hesaplanacak. TYT’de barajı aşmak için adayların 17-20 arasında net yapmaları gerekiyor.

YÖK, YKS’de lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanını 170’e çekti. 170 barajını aşmak için de adayların ortalama 16-20 net çıkarması şart.

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü Cihan Yeşilyurt’un oluşturduğu aşağıdaki tabloya göre barajı aşmak için adayların çıkarması gereken net sayıları şöyle:

0,5 ham puan kuralına dikkat

Adayların en çok kafasını karıştıran konulardan biri de 0,5 ham puan kuralı. Bu kuralla bağlantılı olarak birçok aday “Matematik çözmeyenin puanı hesaplanacak mı?” sorusunun cevabını arıyor.

Kılavuza göre adayların 0,5 ham puan kuralına uygun 2020 TYT puanlarının hesaplanabilmesi için Temel Matematik veya Türkçe testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almaları gerekiyor. Yani iki testten de yarımşar net çıkarma zorunluluğu yok. Matematik sorularını çözmeyen bir aday eğer Türkçe testinde 0,5 ham puan alırsa TYT puanı hesaplanacak.

AYT’nin hesaplanabilmesi için de adayın ilgili testin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan alması gerekiyor. Bu durumda da AYT Matematik testini çözen ve yarım net çıkaran adayın bu kural dolayısıyla hem Sayısal hem de Eşit Ağırlık puanları hesaplanabilecek.