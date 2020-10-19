Barok Dönemi Nedir, Özellikleri Nelerdir?

Michaengelo Buonarroti Simoni, yaptığı resim ve heykellerle Barok akımının ortaya çıkmasına etkili olmuştur. Bu dönemin ayırt edici özelliklerinden bir diğeri, sanatçıların doğayı özgür bir şekilde yorumlamalarıdır. Bu yönüyle Maniyerizm dönemiyle benzer özellikler taşıyan Barok akımı Avrupa sanat tarihinin en özgürlükçü akımlarından biri kabul edilmektedir.



Barok Dönemi Nedir?



Barok döneminin ortaya çıkışında, 16. yüzyılda Avrupa'da yaşanan siyasi ve toplumsal değişimlerin payı büyüktür. Özellikle Amerika kıtasının keşfedilmesi ile birlikte İtalya, Hollanda ve Portekiz gibi ülkeler ekonomik açıdan çok güçlendi. Bunun neticesinde çok daha gösterişli ve lüks katedraller ve saraylar yapılmaya başladı. Barok dönemi boyunca yapılan mimari eserlerin birçoğu günümüze ulaşmıştır. Bu yapıların ortak özellikleri romanesk mimariden ve klasisizmden izler taşımasıdır.



Barok döneminde inşa edilmiş en ünlü eserler ve mimarları şu şekilde sıralanabilir:



Gian Lorenzo Bernini - Dört Nehir Çeşmesi, Elephant ve Obelisk Kulesi



Louis Le Vau - Andre Le Notre ve Bahçeleri



Francesco Borromini - San Carlino, Falconieri Sarayı, Balezzo Barberini



Barok Döneminin Özellikleri Nelerdir?



Barok döneminde, Rönesans dönemi sanatçılarının biçim ve üslubu terk edilmiştir. Daha canlı renklerin kullanıldığı resimlerde hareketlilik ve ayrıntılar ön plana çıkmıştır. Resimlerin ana konusu dini semboller ve mitolojik tanrılardan oluşmaktadır. Özellikle Hz. İsa, havariler, çarmıh, Hz. Meryem ve cennet temalı resimler, günümüzde olduğu gibi o dönemde de Avrupalı sanatseverler tarafından büyük ilgi gördü. Zeus, Hera, Poseidon ve Medusa gibi mitolojik kahramanların yer aldığı eserler de büyük beğeni topladı.



Barok dönemi resimlerinde daha soft renkler kullanılmış ve daha hareketli kompozisyonlara yer verilmiştir. Barok aynı zamanda ''Otoportre resimlerin altın çağı'' olarak tanımlanmaktadır.



Bu akımın öncü ismi İtalya ressam Michalengelo Merist Caravaggio'dur. Ünlü ressam, eserlerinde daha çok ''cennetten kovulma'' ve ''ilk günah'' gibi Hristiyanlığın temel kavramlarını resmetmiştir. Resimlerinde uyguladığı gölge-ışık tekniğiyle kendisinden sonra gelen birçok ünlü ressamı etkileyen Merist Caravaggio'nun en önemli eserleri arasında Aziz Matta Çağrısı, Saint Catherine of Alexandria, David ve Goliath yer alır.



Barok dönemi ressam ve heykeltıraşların en bilinen eserleri şunlardır:



Rembrandt Harmenszoon van Rijn - Celile Denizin Fırtına, Gece Devriyesi, Doktor Nicolaes Tulp'un Anatomisi, Müsrif Oğul'un Dönüşü



Peter Paul Rubens - Çarmıhtan İndiriliş, Lanetlilerin Düşüşü, Susanne Lunden'in Portresi



Frans Hals - Çingene Kızı, St. Luke, Isaak Abrahams'ın Portresi



Anthony Van Dyck - Lomellini Ailesi, Margaret Lemon, Jüpiter ve Antiope