Basar Ne Demek? Din Kültüründe Basar Sıfatı Ne Anlama Gelir?

Arapça kökenli bir kelime olarak ön plana çıkan basar, özellikle hadis ve ayetlerde belli bir anlama sahiptir. Allah'ın nasip edilen görme sıfatı ile beraber öne çıkan bu kelime için, dini açıdan anlamı önemli bir potansiyel teşkil ediyor.

Basar Ne Demek?

Öncelikle Kelime anlamı ile beraber ele alınmak gerekirse basar sözcüğü, ‘Sezmek ya da bilmek’ biçiminde ele alınır ve bu bağlamda değerlendirilir. Arapçada gündelik yaşam içerisinde kullanılması ile beraber, Türkçede pek fazla değerlendirilmez. Ancak dini açıdan ele alınması, hadislerde ve ayetlerde olması ile beraber önemli bir kelime olarak ön plana çıkıyor.

Din Kültüründe Basar Sıfatı Ne Anlama Gelir?

En çok merak edilen konulardan biri olarak basar ne demek sorusu ile beraber din kültürde hangi sıfatta değerlendirilmesidir. Bu bağlamda ele alınması ile beraber basar sıfatının anlamı, ‘Görme duyusu, göz ve sezmek’ şeklinde ön plana çıkar. Özellikle Cenabı Hakk'ın görmeyi konu olan şeyleri tam olarak idrak etmesi üzerinden ele alınan bir sıfattır. O her şeyi görür ve her şeyi duyar şeklinde de ifade edilebilir.