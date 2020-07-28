Başarı sıraları beklenenden düşük geldi

Net sayılarıyla 10 bininci sıralarda olmayı beklerken 30 bininci sıralarda yer alan birçok aday var. Bu durumun nedenini 2020 YKS’nin ayırt edici bir sınav olmamasına bağlayan Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü Cihan Yeşilyurt “Başarı sıraları geriledikçe aradaki makas açılıyor. TYT’de herkes Türkçe’de zorlanmış, AYT’de herkes çok iyi yapmış. AYT’de netler fazla olunca puanlar yüksek ancak başarı sıraları beklenilenin gerisinde oldu” dedi

Her puan aralığında bir yığılma olduğuna değinen Yeşilyurt, şunları söyledi: “Bir öğrenci 4 yanlış yapmış, 200. olmuş. Geçen yıl İlk 100’e girerdi. Puanların bir anlamı yok, bizim için başarı sıraları önemli. O yüzden adayların başarı sıralarına bakıp tercih yapmaları gerekiyor.”

‘Özel şartlara dikkat’

Yeşilyurt, tercih listesi hazırlarken dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıralıyor:

Kılavuz iyi incelenmeli.

Üniversiteye yerleşip gelecek yıl sınava giren adayların OBP’leri yarı yarıya düşüyor. O nedenle dikkatli tercih yapılmalı.

Kılavuzda üniversitelerin özel koşulları mutlaka okunmalı.

Tercih listelerini geniş bir aralıktan tutmak gerekiyor. Aday 100 binlik bir sıradaysa 200 bine kadar bir liste yapmalı.

Tercih listesi son aşamada bir uzmana gösterilmeli.

Sıralamalar gündem oldu

Başarı sıralarında yaşanan düşüş, adaylar tarafından sosyal medyada gün içinde tartışıldı:

Geçen yıl 34 bin gösteren sıralama bu yıl 59 bin gösteriyorsa sınavı hazırlayamamışsınız demektir!

Geçen yıla göre 14 bin oluyordu, 31 bin geldi. Doktor olmak için bu kadar ömrüm gitmeli mi gerçekten?

Geçen yıl, 2800 gelen sıralama bu yıl 8600 geliyorsa, bu ÖSYM’nin soru hazırlayamadığının, öngörüde bulunamadığının bir göstergesidir.

TYT puanımı dönüştürülmüş olarak geçen seneden kullandım, AYT’de ise geçen senenin üzerine 6,25 net ekledim lâkin gelin görün ki geçen sene 40 bin olan sıralamam bu sene 48 bin.

Geçen yıl 28 bindi sıralamam bu yıl daha iyi net yaptım. 35 bin geldi.