Başarılı öğrencilere Arı Koleji’nden burs

Birinci aşama sınavlar 4. sınıflar için 30 Ocak’ta 8. sınıflar için ise 31 Ocak’ta çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Sınav sonucuna göre ikinci aşama sınavları ise pandemi koşulları elverdiği takdirde veli onayı alınarak, 4. sınıflar için 20 Şubat’ta, 8. sınıflar için de 21 Şubat’ta yüz yüze yapılacak; aksi durumda sınav çevrim içi uygulanacak. Sınavda başarılı olan ve derece alan öğrencilerden, 25 öğrenci lise öğrenimleri süresince yüzde 100, ortaokulda ise toplamda 23 öğrenci yüzde 100, yüzde 75 ve yüzde 50 oranlarında burs alacak.