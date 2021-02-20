Bayram İsminin Anlamı Nedir? Bayram Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Kökeni Türkçe olan Bayram ismi Türkiye'de sevilen adlar içerisinde geliyor. Bu bağlamda hem milli hem de dini olarak anlama sahip isimler arasında bulunduğunu söylemek mümkün. Ayrıca tek başına veya başka isimler üzerinden de bir arada kullanılabilen hoş isimlerden biridir.

Bayram Ne Demek?

Aslına bakılırsa kelime anlamı üzerinden bilinse bile, tam olarak Bayram isminin ne anlama geldiği bilinmez.

- Neşe ve sevinç günü

- Dini açıdan hususi değeri bulunan ve milletçe kutlanan gün ya da günler

Bir ülke için en önemli günleri temsil eden Bayram ismi, bu yönüyle en sevilen ve tercih edilen adlardan biridir. Günümüzde hala kullanılan ve öne çıkan isimler içerisinde yer aldığını söylemek mümkün.

Bayram İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

Son zamanlarda yeniden popüler olan ve ilgi çeken güzel isimler içerisinde bayram geliyor. Erkek çocuklar için kullanılan bu isim konusunda ayrıca Kur'an'da geçip geçmediği de merak ediliyor. Bayram ismi Kur'an'da yer almaz. Hem anlamı üzerinden hem de güzel bir okunuş ile beraber milli değerlere sahip olduğu için, bayram ismini erkek çocuğunuz için kullanabilirsiniz.