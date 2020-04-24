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    HaberlerEğitim Haberleri Bedbaht Ne Demek? Tdk'ya Göre Bedbaht Etmek Ve Bedbaht Olmak Anlamı Nedir?
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    24.04.2020 - 17:18 |

    Bedbaht Ne Demek? Tdk'ya Göre Bedbaht Etmek Ve Bedbaht Olmak Anlamı Nedir?

    Bedbaht kelimesi dilimizde çok sıklıkla kullanılan bir kelimedir. Bu sebeple çoğu kişi tarafından hangi manaya geldiği merak edilmektedir. Bedbaht kelimesinin anlamı ve nasıl yazıldığı Türk Dil Kurumu sözlüklerinde bulunabilir. Peki, bedbaht ne demektir? Türk Dil Kurumuna göre bedbaht etmek ve bedbaht olmak anlamı nedir? İşte, tüm detaylar.

    Bedbaht Ne Demek? Tdk'ya Göre Bedbaht Etmek Ve Bedbaht Olmak Anlamı Nedir?

    Bedbaht kelimesi dilimize Farsçadan girmiş bir kelimedir. Dilimizde kullanılan bütün kelimelerin anlamları sözlüklerde bulunmaktadır. Çoğu zaman anlamı yanlı bilinen ve yanlış yazılan bedbaht kelimesinin anlamı ise TDK'da bulunmaktadır.

    Bedbaht Ne Demek?

    Bedbaht kelimesi Türk Dil Kurumuna bakıldığında anlamını bulmak mümkündür. Kelimenin sözlük anlamı mutsuz, bahtsız ve talihsiz anlamına gelmektedir.

    Bedbaht kelimesi çoğu zaman yanlış yazılmaktadır. Bu kelimeyi ayrı yazan kişilerde bulunmaktadır. Fakat kelimenin doğru yazılışı birleşik halidir. Yani ''bedbaht'' şeklinde olacaktır.

    TDK'ya Göre Bedbaht Etmek ve Bedbaht Olmak Anlamı Nedir?

    Bedbaht etmek ve bedbaht olmak kelimesi eski dönemlerde sıklıkla kullanılsa da günümüzde de hala sıklıkla kullanılmaktadır. Bu kelimelerin anlamları Türk Dil Kurumu Sözlüklerinde bulmak mümkündür. Türk Dil Kurumuna göre bedbaht etmek ve bedbaht olmak kelimelerinin anlamı aşağıda açıklanmıştır.

    - Bedbaht Etmek: Bedbaht etmek kelime anlamı bir kişiyi üzmek anlamında kullanılmaktadır. Bir kişinin karşısındaki kişiyi üzmesi, o kişiyi bedbaht etmesi anlamına gelmektedir.

    - Bedbaht Olmak: Mutsuz, bahtsız, talihsiz anlamına gelmektedir. Bir kişinin bir olay karşısında mutsuz olması bedbaht olması anlamına gelmektedir.

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