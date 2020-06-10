Bedelli askerlikte sınavlar ne olacak?

O gençlerden bazılarının yorumları şöyle:

- İkinci üniversitemi okumak için YKS’ye girecektim. Ancak hem askerlik hem sınav tarihleri değişti. Bu durumda askere gideceğim için sınava giremeyeceğim.

- Türkçe öğretmeniyim ve müdür başyardımcısıyım. 25-30 Haziran’da idarecilik başvurularım, 6-14 Temmuz’da ise mülakatlarım var. Askerde olacağım için bunları yapamayacağım.

‘Hakkım yanacak’

- Nisanda askere gidecektim. Şimdi ise 29 Haziran’da gidersem 11-12 Temmuz’daki Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik Yeterlilik Sınavları’na giremiyorum. Belgemi alıp ofis açmak istiyordum.

- Korona nedeniyle askerlik tarihi değişen bir öğretmenim. 20 Temmuz’da il içi atamam var. Okulumla ilişiğimi kesip diğer okula geçmem lazım. Bu durumda o tarihte askerdeyim, şu an ne yapacağımı bilmiyorum. Milli Savunma Bakanlığı’ndan henüz bir açıklama yok.

- Mardin’e öğretmen olarak atandım. 22 Haziran’dan sonra kararnameler gönderilecek ve 15 gün içinde imzalamamız gerekiyor. Ben normal şartlarda nisanda gidecektim. Şimdi kararname gelirse imza atmam için çok kısa sürem kalacak. Kazandığım hakkı kaybetme ihtimali doğuyor. Tüm planlarım alt üst oldu.

- Yüksek lisans yapıyorum, aynı zamanda memurum. Haziranın ortasında tezimi teslim edip, temmuzda da tez savunması yapmam gerekiyordu. Ancak normalde nisanda gidecektim hazirana ertelendi. Askere gidersem hakkım yanabilir.