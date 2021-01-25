Beş Bin Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Beşbin Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Beş bin kelimesi TDK'ya göre "Beş bin" şeklinde yazılıyor.



Beş Bin Nasıl Yazılır?



Bazı kelimeler karıştırılarak yanlış şekilde yazılabiliyor. Bu kelimeler arasında beş bin kelimesi de bulunuyor. Bu kelime bazen "beşbin" şeklinde yazılabiliyor. Fakat bu şekilde yazılması yanlıştır. Bu kelime "Beş Bin" şekilde yazılmalıdır. Aradaki boşluk bir yazım yanlışına sebep olabiliyor. Arada boşluk bırakılarak yazılması gerekir. Bitişik kelimelerden biri değildir.



TDK'ya Göre Beşbin Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



Türk Dil Kurumu doğru kelimelerin yazılışlarını bildiren kurumdur. Bu kurumun internet sitesine giriş yaparak tüm kelimelerin doğru yazılışlarına ulaşabilirsiniz. "Beş bin" kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre "Beş bin" şeklinde yazılmalıdır. Yapılan yazım yanlışlarından biri olan "beşbin" TDK tarafından doğru kabul edilmiyor.