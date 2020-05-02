Beşeri Ve Beşeriyet Ne Demek? Tdk'da Beşeriyetçilik Kelimesinin Anlamı Nedir?

Beşeri kelimesi TDK açısından, ‘insanla ilgili, insana değin ve insan durumunu inceleme’ şeklinde karşılık bulunmaktadır. Ayrıca bu kelime ile beraber türemiş pek çok değişik sözcükte yine belirli konular üzerinden sıkça kullanılır.



Beşeri ve Beşeriyet Nedir?



Beşeri kelimesini insanla ilgili olan ve insan durumunu inceleyen bir yapı olarak dile getirmek mümkün. Aynı zamanda sosyolojik ve sosyokültürel bir araştırma şeklinde de ifade edilebilir.



Bu kelime ile beraber ayrıca TDK üzerinden beşeriyet sözcüğü ise, ‘bütün insanlar, İnsanoğlu ve insanlık’ olarak tanımlanmaktadır. Tüm insanlığı içine alan ve bunu kapsayan olarak söylenebilir.



TDK'da Beşeriyetçilik Kelimesinin Anlamı Nedir?



Tarif edilen beşeri ve beşeriyet ile birlikte aynı zamanda TDK’da beşeriyetçilik kelimesinin anlamı olarak, ‘insancılık’ şeklinde karşılık bulunmaktadır. Bu kelimeyi aynı zamanda Hümanizm ile karşılaştırmak mümkün. İnsana odaklı ve insanca bir yaklaşım gösteren şeklinde de anlatabilmektedir.



Genelde yazılı kaynaklarda ve bazı farklı metinlerde beşeriyet kelimesi ile karşılaşmak mümkün. Özellikle eski kaynaklarda çok sık karşı karşıya gelen bir sözcük olarak da öne çıkmaktadır. Böylece beşeriyet ile beraber bu kelime üzerinden türemiş bütün farklı sözcükleri, amaca uygun farklı yerlerde Türkçe içerisinde kullanabilirsiniz.