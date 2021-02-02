Besyo Açılımı Nedir? Besyo'yu Kazanmak Ve Besyo'ya Girmek İçin Ne Yapılmalıdır?

Pek çok kişinin merak ettiği bir kısaltma olarak öne çıkan Besyo, spor ile ilgilenenlerin yakından bildiği bir konu olarak öne çıkıyor. Özellikle üniversiteye girmek isteyen öğrencilerin merak ettiği ve araştırdığı konular arasında yer almaktadır.



Besyo Açılımı Nedir?



BESYO, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu şeklinde ifade edilmektedir. Spor Akademisi olarak da ifade edilen BESYO, geleceğin sporcuları ile beraber spor eğitmenlerini yetiştirmektedir. Özellikle beden eğitimi öğretmeni olabilmek için BESYO üzerinden eğitim görmek gerekir. 4 yıllık eğitim üzerinden gerçekleştirilen BESYO, Türkiye'deki birçok farklı üniversitede bulunmaktadır.



BESYO hakkında merak edilen konulardan biri ise ne tür meslekler yapılabileceğidir. Bu bağlamda özellikle beden eğitimi öğretmenliği başta olmak üzere, spor yöneticiliği ya da antrenör gibi mesleklere BESYO üzerinden sahip olmak mümkün. Aynı zamanda eğitimli şekilde farklı spor dallarını yapmak adına, bu bölüm büyük bir öneme sahiptir. Özellikle olimpiyat sporları ve benzeri sporlar adına eğitim alma imkanı sağlar.



Besyo'yu Kazanmak ve Besyo'ya Girmek İçin Ne Yapılmalıdır?



Öğrencilerin merak ettiği konular içerisinde besyo nedir ile Besyo’yu kazanmak için neler yapılması gerektiği geliyor. Geleceğin sporcularını ve spor eğitmenlerini yetiştiren besyo'yu kazanmak için, öncelikle üniversite sınavına girmek gerekir. Bu bağlamda TYT ve AYT üzerinden ortalama alınmak suretiyle, öncelikle yazılı sınav tamamlanır. Ancak en az onun kadar önemli olan yetenek sınavına girmek gerekir. Bu sınav fiziki olarak belli başlı bazı sınavlar üzerinden hazırlanır ve gerçekleştirilir.



Hem kapalı spor Salonu'nda hem de stadyumunda gerçekleştirilen aşamalı sınavlardan, sonuç olarak ortalaması alınmak suretiyle BESYO kazanılır. Tabii sadece puan almak yeterli olmaz. Her yıl oldukça fazla sayıda öğrenci Besyo’yu kazanmak için sınava girer. O yüzden sıralama da büyük bir öneme sahiptir. Türkiye'nin birçok farklı şehrinde BESYO bulunması ile beraber, dereceye giren öğrenciler bu bölüm içerisinde okuma hakkı elde eder.



Başka herhangi bir koşul gerekmeden iki aşamalı olarak, üniversite sınavı ve fiziki yeterlilik eşliğinde BESYO’yu kazanmak mümkün. Tabii bunun için üniversite sınavına çalışmak kadar aynı zamanda BESYO için fizik yeterlik sınavına da çalışmak çok önemlidir.