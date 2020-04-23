Betimleme Ne Demek? Betimleme Anlatım Ve Betimleme Cümlesi Nedir?

türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığında betimleme ‘Bir ortamın, varlığın, olayın, kavramın ya da imgenin özelliklerini canlandırmak suretiyle yazı ya da sözlü şekilde anlatmak’ şeklinde tanımlanabilmektedir. Özellikle romanlarda ya da bu gibi pek çok farklı edebi metinler için büyük öneme sahiptir.



Betimleme Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?



Betimleme kelimesini kısaca anlatmak gerekirse ‘Sözcüklerle resim çizme sanatı’ olarak tabir etmek mümkün. Gerçek ya da gerçek olmayan pek çok farklı unsuru hayal etmek suretiyle farklı duygular üzerinden karşı kişiye hissettirmektir.



Betimleme anlatım herhangi bir mekanı ya da farklı çevrenin içerisinde yer alan detayları göz önüne getirebilecek şekilde hayal ettirme durumudur. Bu bağlamda betimleme cümlesi ise, tek bir cümle üzerinden belli bir olguya da olay ve çevrenin karşı kişiye aktarılması olarak ele alınabilir.