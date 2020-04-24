Bidat Ne Demek? Tdk'ya Göre Bidat Kelimesinin Anlamı Nedir?

Bidat teriminin yer aldığı cümleler çoğu insan tarafından kavranamamaktadır. Arapça dil kökünden türeyen bu sözcük için doğru tanımlamaya ise Türk Dil Kurumu genel Türkçe sözlüğü içerisinden ulaşılabilmektedir.



Bidat Ne Demek?



Bidat terimi, Hz. Muhammed vefat ettikten sonra yaygınlaşan bir sözcüktür. Bu kapsamda kelimenin en temel manası “sonradan türeyen şey” demektir. Hz. Muhammed’in vefatından sonra hem adette hem de ibadette bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler Eshab-ı Kiram zamanında ve peygamberden izinsiz olarak yapılmıştır. Bunun yanı sıra dini açıdan eksiklikler de içermektedirler. Bidat, itikatta ve ibadette olmak üzere iki farklı çeşide ayrılmaktadır. Dini açıdan bidat yapanlar, dalalet sahibi olarak nitelendirilmektedir.



TDK’ya Göre Bidat Kelimesinin Anlamı Nedir?



Bidat kelimesinin detaylı açıklaması Türk Dil Kurumu sözlüğünde yer almaktadır. Bu sözlük içerisinde bidat teriminin hem genel manası hem de dini kullanımı bulunmaktadır. Bu kapsamda, TDK sözlüğünde bidat için yer alan açıklamalar aşağıdaki gibi listelenmektedir.

- Hz. Muhammed’in vefat etmesinden sonra ortaya atılan değişik yargı, yorum ve ilkeler.

- Sonradan ortaya çıkan, türetilen şey.