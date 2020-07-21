Bilimsel AraÅŸtÄ±rma BasamaklarÄ± Nelerdir? Maddeler Halinde Örnekler
Â Bilim, gÃ¶zlem ve araÅŸtÄ±rma sÃ¼reÃ§lerini kapsayan, kanÄ±ta dayalÄ± bir uzmanlÄ±k alanÄ±dÄ±r. DÃ¼nyaca kabul gÃ¶rmÃ¼ÅŸ evrensel araÅŸtÄ±rma metotlarÄ± kullanÄ±larak sonuca ulaÅŸÄ±lÄ±r. Bilimsel araÅŸtÄ±rma basamaklarÄ± sÃ¶z konusu deneylerin sistemli bir ÅŸekilde ilerlemesini saÄŸlar. Deneyin baÅŸarÄ±lÄ± olmasÄ± metotlarÄ±n doÄŸru bir biÃ§imde uygulanmasÄ±na baÄŸlÄ±dÄ±r. Sizin iÃ§in bilimsel araÅŸtÄ±rma basamaklarÄ±nÄ± Ã¶rnekler vererek derledik.Â
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Â GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde bu araÅŸtÄ±rma basamaklarÄ± tÃ¼m bilim dallarÄ± iÃ§in geÃ§erli bir yÃ¶ntemdir. Toplam yedi basamaktan oluÅŸan bu bilimsel yÃ¶ntem, doÄŸru sonuca en hÄ±zlÄ± ÅŸekilde ulaÅŸmak iÃ§in kullanÄ±lÄ±yor.
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Â Bilimsel AraÅŸtÄ±rma BasamaklarÄ± Nelerdir?
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Â Â 1- Problemin / Konunun saptanmasÄ±: Her bilimsel araÅŸtÄ±rma, mevcut bir problemin tanÄ±mlanmasÄ± ya da bilim bir konunun belirlenmesi ile baÅŸlar. Ya gÃ¼ncel bir soruna Ã§Ã¶zÃ¼m getirmek ya da belli bir konu hakkÄ±nda sonuca ulaÅŸmak iÃ§in yapÄ±lÄ±r. Kesin bir sonuca ulaÅŸmak iÃ§in sistemli ve sÄ±ralÄ± bir ÅŸekilde ilerlenir.
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Â Ã–rnek: DÃ¼zenli olarak kitap okuyan insanlarÄ±n Alzheimer'a yakalanma riski diÄŸerlerine oranla daha dÃ¼ÅŸÃ¼ktÃ¼r.
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Â 2- GÃ¶zlem: Konu belirlendikten sonra ikinci aÅŸamada gÃ¶zlem yapÄ±lÄ±r. GÃ¶zlem, nicel ve nitel olmak Ã¼zere iki tÃ¼re ayrÄ±lÄ±yor. GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde daha Ã§ok nicel gÃ¶zlem yapÄ±lmaktadÄ±r. Nicem gÃ¶zlemlerin sonucunda elde edilen veriler Ã§ok daha nesneldir.
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Â Ã–rnek: DÃ¼zenli olarak kitap okuyan ve okumayan insanlar Ã¼zerinde yapÄ±lan gÃ¶rsel ve yazÄ±nsal hafÄ±za testleri.
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Â 3- Verilerin toplanmasÄ±: ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ aÅŸamada gÃ¶zlem ya da deneylerin sonucunda elde edilen veriler toplanÄ±r ve tasnif edilir.
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Â Ã–rnek: HafÄ±za testlerinden Ã§Ä±kan sonuÃ§lar bir araya getirilir ve kitap okuyanlar ve okuyanlarÄ±n test sonuÃ§larÄ± karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lÄ±r.
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Â 4- Hipotez: AraÅŸtÄ±rma basamaklarÄ±nÄ±n en Ã¶nemli kÄ±sÄ±mlarÄ±ndan biri oluÅŸturur. Bu aÅŸamada verilere dayalÄ± incelemeler yapÄ±lÄ±r.
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Â Ã–rnek: HafÄ±za testlerinin karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n sonucunda istatistiki ve somut veriler elde edilir.
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Â 5- Tahmin - Tespit: Verilerin sÄ±nÄ±flandÄ±rÄ±lmasÄ±, karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± ve incelenmesi aÅŸamalarÄ±ndan sonra tahmin ve tespitlerde bulunulur.
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Â Ã–rnek: Kitap okuyan kiÅŸilerin gÃ¶rsel ve yazÄ±nsal hafÄ±zalarÄ±, okumayan insanlara gÃ¶re %80 oranÄ±nda daha geliÅŸmiÅŸtir.
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Â 6- Deney: Elde edilen sonucun gerÃ§ekliÄŸini test etmek iÃ§in deney yapÄ±lÄ±r. Deneylerin amacÄ± eldeki verileri daha geniÅŸ bir alana yaymak ve sonuÃ§tan emin olmaktÄ±r. Deneyler fiziksel kanÄ±t iÃ§ermek zorundadÄ±r.
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Â Ã–rnek: DÃ¼zenli olarak kitap okuyan insanlarÄ±n beyinlerinin incelenmesi Kitap okumanÄ±n kÄ±sa sÃ¼reli, uzun sÃ¼reli ve duyusal hafÄ±zaya etkilerinin tespit edilmesi.
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Â 7-Analiz ve Raporlama: YapÄ±lan tÃ¼m test ve deneylerden elde edilen sonuÃ§lar karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lÄ±r. EÄŸer net bir sonuca ulaÅŸÄ±ldÄ±ysa deney baÅŸarÄ±lÄ± olmuÅŸtur.
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Â Ã–rnek: YapÄ±lan araÅŸtÄ±rma ve deneylerin sonucunda kitap okumanÄ±n insan beynine ve hafÄ±zasÄ±na olan olumlu etkileri bilimsel olarak kanÄ±tlanmÄ±ÅŸtÄ±r.
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