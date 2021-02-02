Birim Kesir Nedir? Matematikte Birim Kesir Nasıl Bulunur, En Büyük Birim Kesir Hangisidir?

Birim kesir ilköğretim bünyesinde matematik dersinde öğrenilen en önemli konular içerisinde yer alır. Pay ve payda ile beraber belli bir tanımı olması eşliğinde, birçok matematik problemi üzerinde önemli bir potansiyel teşkil eder. Bu sebepten dolayı öğrencilerin mutlaka öğrenmesi gereken önemli matematik konuları arasında yer alıyor.



Birim Kesir Nedir?



Merak edilen bilgiler içerisinde birim kesir nedir sorusu geliyor. Genel olarak payı 1 olan kesirleri birim kesir denmektedir. Yani bu doğrultuda payı sabit olarak bir olması ile beraber paydası farklı sayılar üzerinden ele alınabilir. Ancak birim kesirde pay her daim 1 olarak ele alınır. Buna bir örnek vermek gerekirse şu kesirler ele alınabilir.



Örnek: 1/4, 1/5, 1/3, 1/7



Bu şekilde görüldüğü gibi pay sabit kalmak suretiyle payda üzerinden değişik rakamlar ile beraber birim kesir ele alınabilir. Değişik parçalara bölünmüş olan paydaları üzerinden, bu şekilde sabit pay ile beraber benim kesir oluşturmak mümkün.



Matematikte Birim Kesir Nasıl Bulunur?



Matematikte birim kesiri bulmak oldukça kolaydır. Tabii bunun için birkaç farklı yol öne çıkıyor. Örneğin pay ve paydası birden farklı olan rakamlar, eğer birbirleri ile sadeleşiyorsa bu yol kullanılabilir. Böylece pay 1 sayısına gelene kadar sadeleştirme gerçekleşir. İkinci yol ise zaten pay eğer bir sayısı ise, o vakit payda kaç olursa doğrudan birim kesir bulunabilir.



Matematikte En Büyük Birim Kesir Hangisidir?



En merak edilen konular içerisinde matematikte en büyük birim kesrin hangisi olduğudur. Matematikte en büyük Birim kesir 1/1 olarak öne çıkıyor. Aslına bakılırsa bu rakam genel olarak payda göz önüne alınmadan yazılır. Yani payda görünmez ve bu şekilde sadece bir rakamı ele alınır. Ancak aslında bakılırsa gerçek olarak 1/1 şekilde ifade edilir. Bu sebepten dolayı en büyük birim kesrin bu olduğunu dile getirmek mümkün.



Daha sonra payda değişmek suretiyle benim kesir küçülmeye devam eder. Buna örnek vermek gerekirse 1/2 ya da 1/3 şeklinde devam edilebilir. Hem öğrencilerin hem de günlük yaşamda matematikle ilgilenen kişiler için mutlaka bilinmesi gereken konular arasında yer alıyor.