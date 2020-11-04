Biyoloji Öğretmeni Nasıl Olunur? Biyoloji Öğretmenliği Mezunu Ne İş Yapar?

Öğretmenlik ülkemizde kutsal sayılan mesleklerden birisidir. Öğretmenliğin farklı pek çok branşı bulunmaktadır. Biyoloji öğretmenliği de bunlardan birisidir. Biyoloji Öğretmeni olabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.



Biyoloji Öğretmeni Kimdir?



Dershanelerde, etüt merkezlerinde, orta öğretim ve lise düzeyindeki kurumlarda öğrencilere fen bilgisi dersleri ve biyoloji dersleri veren öğretmenlere Biyoloji Öğretmeni denmektedir. Biyoloji Öğretmenliği canlıların bütün yaşam evreleri ile ilgilenmektedir. Biyoloji Bilimi ile doğrudan ilgisi bulunan bu branşa sahip öğretmenler öğrencileri de bu alanda yetiştirmektedir.



Biyoloji Öğretmeni Ne İş Yapar?



Öğretmenler kendi alanlarında öğrencileri yetiştirme görevlerine sahiplerdir. Biyoloji Öğretmenleri ise öğrenciler ile birebir ilişki kurarak konuları anlatır ve öğrenilmesi adına pek çok test uygular. Biyoloji konusu beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeyi öğrenci gruplarına hangi yöntemler ile öğreteceği MEB tarafından onaylanmış olan programlarda belirtilmiştir. Biyoloji Öğretmeni bu programlara uygun olarak eğitim vereceği öğrenci yaş grubuna karşı çalışma planı hazırlayarak bu programı uygular. Bu şekilde öğrencilerine alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır.



Biyoloji Öğretmeni Nasıl Olunur?



Biyoloji Öğretmeni olmak isteyen kişiler üniversitelerin eğitim fakültelerinde bulunan Biyoloji Öğretmenliği bölümünü okuyup bitirmeleri gerekmektedir. Bunun dışında Biyoloji Öğretmeni olabilmek için üniversitelerin Biyoloji bölümü de okunabilir. Fakat Biyoloji bölümü okunduktan sonra formasyon eğitimi alınması gerekmektedir. Ayrıca devlet okullarında öğretmenlik yapmak isteyen kişiler KPSS Eğitim Bilimleri sınavına girip gerekli puanı almaları gerekmektedir.



Biyoloji Öğretmeninin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?



Biyoloji Öğretmenleri öğrencileri ile birebir ilişki kurarak biyoloji alanında konuları anlatır. Biyoloji Öğretmenleri eğitim vermenin dışında pek çok görevi ve sorumluluğu da bulunmaktadır. Biyoloji Öğretmenlerinin görev ve sorumlulukları şunlardır:



- Eğitim verilecek olan grubu tanımak ve onlara uygun bir eğitim programı hazırlamak

- Öğrencilerinin başarı durumlarını test etmek

- Birçok etkinlik düzenleyerek öğrencilerin sosyal yönlerini geliştirmek

- Öğrencilerin sorunlarına karşı çözümler getirmek

- Kendi alanı ile ilgili yeni gelişmeleri izleyip bu bilgileri öğrencilere katmak

- Nöbetçi olduğu günlerde disiplini sağlamak

- Sınıf öğretmeni veya rehber öğretmeni olduğu öğrencilere her anlamda yardımcı olmak Biyoloji Öğretmenlerinin görev ve sorumlulukları arasında yer almaktadır.