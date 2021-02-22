Bizatihi Ne Demek? Tdk'ya Göre Bizatihi Kelimesi Ne Anlama Gelir?
Bizatihi kelime çok yaygın olarak kullanılan bir kelime değildir. Fakat günlük hayatta kullanıldığında merak uyandırabiliyor. Hem anlamı hem de kökeni bakımından merak uyandıran bu kelime güzel bir anlama sahip. Bu bakımdan anlamı ve kökeni hakkında bilgi edinilmesi sayesinde günlük hayatta kullanılabilir. Bu nedenle bizatihi ne demek gibi soruları sizler için derledik.
Bizatihi eski bir kelime. Bu nedenle kullanımı da günden güne azalmış olan bir kelime. Kelimenin kökeni de Arapça. Osmanlı döneminde kullanımı daha yaygın olan bizatihi kelimesi anlam bakımından tanımlanmış. Türk dil kurumu da bir tanımı sitesinde barındırıyor.
Bizatihi Ne Demek?
Bizatihi kelime anlamı bakımından kendiliğinden anlamında kullanılıyor. Yani kendiliğinden yerine Osmanlı döneminde bizatihi denilirmiş. Fakat giderek kullanımı azaldığından yerini kendiliğinden kelimesi almış.
Türk Dil Kurumuna Göre Bizatihi Kelimesi Ne Anlama Gelir?
Türk dil kurumunun da bu kelime için tanımı sade ve aynı. Kendiliğinden kelime Türk dil kurumuna göre bizatihi kelimesinin karşılığı. Biri daha günümüz dünyasını ilgilendirirken diğeri de Osmanlı zamanında Arapça olduğundan çok kullanılmış.