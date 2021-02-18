Bongo Nedir, Nasıl Çalınır? Bongo Müzik Aleti Tarihi Ve Özellikleri Nelerdir?

Müzik aletleri ses çıkarma türlerine göre farklı gruplara ayrılırlar. Vurmalı, üflemeli ya da çalmalı olarak 3 gruptur. Bongo bunlar içerisinde vurmalı müzik aletleri grubuna dahildir.

Bongo Nedir, Nasıl Çalınır?

Bongo vurmalı bir müzik aleti türüdür. Bu müzik aleti tepe kısmında bulunan gergin kasnağa vurulduğu zaman ses çıkarır. Üst kısmı deriden oluşur. Yani esas sesi çıkaran kısmı bir deri parçasıdır. Bir çember üzerine gerilen deri buraya sıkı bir şekilde tutturulur. Bongo, diz üstünde tutularak ya da iki diz arasına sıkıştırılarak çalınır. Ritmik hareketlerle deriye vurularak hoş bir ses elde edilir. Bu enstrüman el ve parmaklar kullanılarak çalınır.

Bongo Müzik Aleti Tarihi ve Özellikleri Nelerdir?

Bongonun çıkış yeri Güney Amerika ve Afrika'dır. Genellikle Küba müziğinde başrolü oynar. İlk görüldüğü tarih 19. yüzyıla dayanır. 1940'lı yıllarda bu müzik aleti geliştirilerek metal hali üretilmeye başlanmıştır. Bongo büyük ve küçük olarak iki şekilde karşımıza çıkar. Küçük olanı 19 cm çapa sahipken büyük olan 21 cm çapındadır.

Uzunluğu ise her ikisinde de 25 cm'dir. Latin karakterli müzik türlerine de uygun olan bongo, Flamenko ve İspanyol müziklerinde de kullanılır. Yapımında ağaç kabuğu tercih edilir. Ancak bazı ülkelerde seramikten yapılmış olanlarına da rastlanır. Vurmalı bir müzik aleti olma özelliği ile eller kullanılarak çalınır. Bu yüzden dayanıklı hayvan derisi kullanılır.