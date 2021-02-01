Boraks Nedir, Ne İşe Yarar? Boraks Ne İçin Kullanılır?

Sadece evlerde değil aynı zamanda günümüzde artık çocukların oynadığı slime içimdeki hamur adına da ele alınan Boraks, günümüzde önemli bir yer tutuyor. Kullanılmadan her geçen zaman daha da artması ile beraber, pek çok kişi boraks nedir merak etmekte ve internet üzerinden de araştırma gerçekleştirmektedir.

Boraks Nedir?

Yapısal olarak ele alındığı zaman boraks içeriğinde oksijen, sodyum, su ve bor elementinin bulunduğu bir kimyasal maddedir. Aynı zamanda doğal bir mineral olduğunu da dile getirmek mümkün. Bu bağlamda doğada saf halde bulunması ile beraber belli başlı bazı işlemler üzerinden geçer. Böylece pek çok farklı alanda yaygın olarak kullanılan bir yapı haline gelir. Özellikle kullanım alanlarının her geçen gün daha fazla artış gösterdiğini söylemek mümkündür.

Boraks Ne İşe Yarar?

Boraks özellikle evlerde doğal dezenfektan olarak temizlik işlemleri için kullanılır. Özellikle sağlıklı bir kullanım imkanı sunması ile beraber, ev temizliğinde birçok kişi kimyasal ürünlerden uzaklaşarak boraks kullanmaya başladı. Özellikle küflenmeyi önlemek ve beyazlatıcı etkisi ile beraber, temizlik konusunda önemli bir potansiyel oluşturuyor. Aynı zamanda çocukların oynadığı, slime olarak da bilinen balçık bir yapıya sahip oyun çeşitleri için de kullanılır. Böylece çocuklar için çok daha sağlıklı bir oyun türü elde edilir.

Boraks Ne İçin Kullanılır?

En çok merak edilen konular içerisinde Boraks maddesinin ne için kullanıldığı geliyor. Aslına bakılırsa amaca bağlı olarak birçok farklı yerde kullanıldığını dile getirmek mümkün.

- Birçok değişik alanı beyazlatmak için temizlik malzemesi olarak kullanılır.

- Aynı zamanda giysiler ile beraber değişik yerlerdeki küflenmeyi önler.

- Çocukların oynadığı hamur ve balçık şekline benzeyen slime ürününün yapımı için kullanılır.

- Doğal dezenfektan olarak evlerde yaygın kullanılır.

Bu şekilde daha birçok farklı alanda kullanılan bir madde olduğunu dile getirmek mümkün. Ancak bunu söylemek ile beraber boraks maddesinin kimyasal olması üzerinden zarar teşkil edebileceği dile getirilebilir. Özellikle elde tutulması ve hatta soluması insan sağlığı açısından ciddi zararlar oluşturabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde yasaklı bir madde olması ile beraber, Türkiye'de farklı amaçlar doğrultusunda kullanıyor. Eğer Boraks maddesi kullanılacaksa çok dikkatli olunması gerektiğini dile getirmek mümkün.