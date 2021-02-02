Bruh Ne Demek? Sosyal Medyada Kullanılan Bruh Kelimesinin Türkçesi Nedir?

Daha çok bir ifade ya da belirti şeklinde anlatılabilecek olan bruh, özellikle kökeni İngilizceye dayanan bir anlam üzerinden değerlendirilir. Aynı zamanda bu ifade için bir kısaltma olduğunu da söylemek mümkün. Tabii artık bir karşılığı olduğu için kelime şeklinde ele alınır ve günlük yaşamda değerlendirilir.



Bruh Ne Demek?



Günlük yaşamda pek çok kişi bruh kelimesi ile karşı karşıya kalıyor. Bu bağlamda Bruh ne demek internet üzerinden çok fazla araştırılmaktadır. Genel olarak iki değişik anlamı üzerinden ele alındığını söylemek mümkün. Bunlardan biri İngilizcedeki brother kelimesinin kısaltılmış hali şeklinde söylenebilir. Diğeri ise aynı zamanda herhangi bir kaba ifade şeklinde de şaşkınlık anında Türkçede günlük yaşamda kullanılır.



Sosyal Medyada Kullanılan Bruh Kelimesinin Türkçesi Nedir?



Özellikle sosyal medyada kullanılan bruh kelimesini ne anlama geldiği merak ediliyor. Bu kelime İngilizce brother sözcüğü üzerinden türemiş bir ifadedir. İngilizcede brother ise, ‘Erkek kardeş,’ anlamına gelir. O yüzden daha çok kısaltılmış olarak bro ya da bruh biçiminde ele alınır ve dile getirilir. Bu bağlamda İngilizce üzerinde yerleşik şekilde Türkçede de özellikle sosyal medyada kullanılıyor.