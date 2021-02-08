Bt Nedir, Nasıl Çekilir? Bilgisayarlı Tomografinin Faydaları Ve Zararları Nelerdir?

Hastalıkların teşhisini koymak ve buna bağlı olarak tedavi gerçekleştirmek için, günümüzde sağlık dünyası teknolojiden faydalanır. Bilgisayarlı tomografi olarak da bilinen BT, bu konuda oldukça önemli bir potansiyel teşkil ediyor. Hızlı çekim özelliği ve güvenlik sonuçları nedeniyle, pek çok rahatsızlık için etkin bir tedavi imkanı vermektedir.



BT Nedir?



Merak edilen konular içerisinde BT nedir sorusu geliyor. Vücudun farklı alanlarının resimlerini ve taramasını gerçekleştirmek için, özel röntgen ışını kullanan sistemi BT denir. Aynı zamanda bilgisayarlı tomografi şeklinde de ifade edilmektedir. Bu doğrultuda farklı açılardan çekilmiş olan görüntülerin bir araya gelmesine imkan tanır. Özellikle kemik ve damar ile yumuşak dokuların net bir şekilde ortaya çıkmasına ve taranmasına olanak verir.



BT Nasıl Çekilir?



Bilgisayarlı tomografi çekimi öncesinde yeme-içme, aksesuar çeşitleri ve kıyafetler, belli kriterler doğrultusunda ele alınır. Özellikle metal eşyalar tamamen çıkarılır. Daha sonra hasta yüzüstü ya da sırt üstü yatar. Makine bünyesinde gürültülü sesler çıkarmak suretiyle, vücudun farklı bölümleri incelenir ve taranır. Bazı durumlarda hastanın nefesini tutması istenebilir. Bu işlem uygulanırken hasta odada yalnız kalır. Ancak özel sitemler ışığı altında hasta ve doktor arasında iletişim devam eder.



Bilgisayarlı Tomografinin Faydaları ve Zararları Nelerdir?



Bilgisayarlı tomografinin en önemli faydaları birçok farklı hastalığın net olarak ortaya çıkarılmasına imkan tanımasıdır. Değişik açılardan alınan röntgen taraması, vücudun bakın odalarındaki görüntüleri net olarak ortaya çıkarır. Tabi bu konuda ilaçlı tomografi çekimi noktasında, birtakım ufak tefek yan etkiler ortaya çıkabilmektedir. İyon kontratına ya da deniz ürünlerine alerjisi olan kişilerde bu durum ortaya çıkar.