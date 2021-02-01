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    01.02.2021 - 16:04 |

    Btw Ne Demek? Sosyal Medyada Kullanılan Btw Kelimesinin Açılımı Ve Türkçe Anlamı

    Bazı ifadeleri daha kolay anlatabilmek için günümüzde sosyal medya birçok değişik kısaltma yaratıyor. Bu kısaltmalardan biri olarak özellikle son dönemlerde BTW anlamı ile beraber oldukça fazla merak ediliyor. Peki, BTW ne demek? Sosyal medyada kullanılan BTW kelimesinin açılımı ve Türkçe anlamı konusunda öne çıkanlar.

    Btw Ne Demek? Sosyal Medyada Kullanılan Btw Kelimesinin Açılımı Ve Türkçe Anlamı

     Kökeni İngilizce olan BTW sosyal medyada kullanılan bir tabirin kısaltması olarak öne ne çıkar. Özellikle sosyal medyada bu kısaltma ile karşılaşan birçok kişi, BTW ne demek öğrenmeye çalışıyor.

     BTW Ne Demek?

     BTW hem sosyal medya hesaplarında hem de günlük olarak amaca uygun farklı yerlerde anlamı ile beraber kullanılmaktadır. İngilizce kökenden gelmek suretiyle kullanılan bu kısaltma, ‘By the way’ biçiminde ifade edilmektedir. Bu ifade ile beraber Türkçe karşılığı olarak ise, ‘bu arada’ karşılığını bulduğunu dile getirmek mümkün.

     Sosyal Medyada Kullanılan BTW Kelimesinin Açılımı ve Türkçe Anlamı

     Özellikle söz konusu sosyal medya olduğu zaman BTW kelimesinin açılımı ve Türkçe anlamı yaygın olarak kullanılmaktadır. Adına bakılırsa İngilizce bir ifade temsil etmesi ile beraber, dünya çapında ortak olarak değerlendirildiği için kullanılır. Bu doğrultuda, ‘By the way’ anlamı ile beraber ele alınır. Bu anlam İngilizce üzerinden Türkçeye çevrildiği vakit ise, ‘Bu arada’ şeklinde ön plana çıkar. Yani bu anlam herhangi bir cümleye başlarken ya da bir cümleyi anlatmak istendiğinde kullanılır. Böylece sosyal medyada kişi çok daha kolay biçimde lafa girer.

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