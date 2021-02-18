Burçe İsminin Anlamı Nedir? Burçe Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Burcu ismi kökeni Türkçe olan ve uzun yıllardır değerlendiren bir isimdir. Ancak her ne kadar uzun yıllardır bulunsa bile çok fazla duyulmamış isimler içerisinde geliyor. Bu sebepten dolayı özgü bir yapıya sahip olduğunu dile getirmek mümkün.



Burçe Ne Demek?



Son dönemlerde internetten araştırma yapan birçok anne ve baba Burçe isminin anlamını öğrenmeye çalışıyor. Farklı iki ve güzel anlamı ile beraber bu kız ismi öne çıkmaktadır.



- Kurt yavrusu

- Küçük takım yıldızı



Oldukça eski ve köklü bir tarihi olması ile beraber, bu güzel anlamları üzerinden kız çocuğunuz için değerlendirebilirsiniz. Özgün bir yapıya sahip olduğu için tek başına kullanmanız daha güzel bir etki yaratabilir. Tabii tercihinize göre başka isimler üzerinden de bir araya getirmeniz mümkün.



Burçe İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Farklı ve özgün bir isim olması, aynı zamanda güzel anlamları üzerinden Burçe ismi sevilmeye başlandı. Bu doğrultuda internet üzerinden yapılan araştırmalarda ismin Kur'an'da geçip geçmediği merak ediliyor. Burçe ismi Kur'an-ı Kerim'de yer almaz. Özellikle farklı bir isim arayan ebeveynler için listede yer alacak güzel isimlerden biridir.