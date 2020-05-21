Bursluluk sınavı ertelendi! İOKBS (bursluluk sınavı) ne zaman yapılacak? MEB'den flaş açıklama!

Bursluluk sınavı için nefesler tutulmuş ve 6 Haziran tarihi için gün sayılıyordu. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıfların katıldığı bu sınav için heyecan doruktaydı... Fakat Milli Eğitim Bakanlığı son dakika açıklaması yaparak sınavın ertelendiğini duyurdu. Şimdi yoğun bir şekilde öğrenciler 'Bursluluk sınavı ne zaman, saat kaçta? İOKBS sınavı nasıl yapılacak?' sorularına yanıt bulmaya çalışıyor. İşte konuya ilişkin bilgiler...

SON DAKKİKA İOKBS ERTELENDİ!

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKSB) 6 Haziran tarihinde yapılacaktı. Fakat son dakika MEB'in duyurusu ile sınavın 5 Eylül'de yapılacağı bildirildi.

BURSLULUK SINAVI KONULARI NELERDİR?

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz 9. sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz de sadece 9. sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar."