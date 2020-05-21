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    HaberlerEğitim Haberleri Bursluluk sınavı ertelendi! İOKBS (bursluluk sınavı) ne zaman yapılacak? MEB'den flaş açıklama!
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    21.05.2020 - 18:04 |

    Bursluluk sınavı ertelendi! İOKBS (bursluluk sınavı) ne zaman yapılacak? MEB'den flaş açıklama!

    İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKSB) için MEB'den son dakika duyurusu geldi. Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada Bursluluk sınavının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Bu gelişme sonrası 'Bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS sınavı hangi tarihte?' sorusunu soruluyor. İşte detaylar...

    Bursluluk sınavı ertelendi! İOKBS (bursluluk sınavı) ne zaman yapılacak? MEB'den flaş açıklama!

    Bursluluk sınavı için nefesler tutulmuş ve 6 Haziran tarihi için gün sayılıyordu.  5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıfların katıldığı bu sınav için heyecan doruktaydı... Fakat Milli Eğitim Bakanlığı son dakika açıklaması yaparak sınavın ertelendiğini duyurdu.  Şimdi yoğun bir şekilde öğrenciler 'Bursluluk sınavı ne zaman, saat kaçta? İOKBS sınavı nasıl yapılacak?' sorularına yanıt bulmaya çalışıyor. İşte konuya ilişkin bilgiler...

    SON DAKKİKA İOKBS ERTELENDİ!

    İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKSB) 6 Haziran tarihinde yapılacaktı. Fakat son dakika MEB'in duyurusu ile sınavın 5 Eylül'de yapılacağı bildirildi.

    Bursluluk sınavı ertelendi İOKBS (bursluluk sınavı) ne zaman yapılacak MEBden flaş açıklama

    BURSLULUK SINAVI KONULARI NELERDİR?

    Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz 9. sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz de sadece 9. sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar."

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