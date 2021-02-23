Bütçe Nedir? Kısaca Bütçe Nasıl Hazırlanır Ve Nasıl Yönetilir?

Bütçe ile sermaye yakın anlamlı olsa da tanımları farklıdır. Sermaye, yeni bir iş için biriktirilen anapara demektir. Bütçe ise gelir giderlerin detaylı olarak yazıldığı tablodur.

Bütçe Nedir?

Bütçe, firmaların büyüme hedeflerini gerçekleştirmek adına hazırladıkları raporlardır. Bu raporlarda gelir - gider tablosu, aylık - yıllık planlar ve satın alma bütçesinin toplam tutarı yazılıdır. Firmalar bütçe hesaplarını yöneterek satışa çıkardıkları ürün ya da sundukları hizmetler üzerinden maksimum oranda kâr elde etmeyi amaçlar.

Bütçelerin şirketlere kattığı en büyük fayda, uygulanan ekonomi stratejilerinin objektif bir şekilde değerlendirilmesini sağlamaktır. Çünkü bu raporlar sadece uzun vadeli hedefleri kapsamaz. Haftalık ve aylık hazırlanan faaliyet raporları, şirketlerin büyüme hedeflerinin ve ekonomik faaliyetlerinin düzenlenmesini sağlar.

Günümüzde sadece firmalar değil aileler tarafından da bütçe hazırlanıyor. Hazırlanan alışveriş bütçeleri paranın doğru kullanımı ve tasarruf yapmak açısından önemlidir.

Bütçe Nasıl Hazırlanır ve Yönetilir?

Şirket bazlı bütçe planlamalarında dikkat edilmesi gereken birçok kural vardır. Öncelikli olarak raporlar, belirli bir strateji doğrultusunda, tahminler ve varsayımlar değil sayısal veriler göz önünde bulundurularak hazırlanmalıdır. Gelir - gider tablosunu hazırlamak için bundan önceki yıllardaki gelir gider tabloları tek tek incelenmeli, maliyete etki eden faktörler belirlenmelidir.

Reklam, halkla ilişkiler, lojistik destek ve çeşitli kampanyalar için ödenecek tutar da önceden belirlenmeli ve maliyetin ortalaması bütçeye yansıtılmalıdır.

Bütçeyi yönetirken eldeki sayısal veriler ile bütçedeki rakamlar karşılaştırmalı, çıkan sonuca göre alternatif planlar devreye sokulmalıdır.