Çağrı İsminin Anlamı Nedir? Çağrı Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Türkçe kökenli isimlerden birisi olan çağrı ismi, ülkemizde 20 bini üzerinde kişi tarafından kullanılmaktadır. Diğer bir yandan son bir yıl içerisinde bebekleri için bu ismi uygun gören kişi sayısı 207 olmaktadır. Sahip olduğu anlamlarının güzelliğinin yanı sıra telaffuzunun da kulağa hoş gelmesi de ailelerin bu ismi tercih etmelerini sağlamaktadır.



Çağrı İsminin Anlamı Nedir?



Çağrı isminin Türk Dil Kurumu sözlüğünde bulunan anlamı aynı zamanda günlük konuşma dilinde de sıklıkla kullandığımız anlamı olmaktadır. Sözlükte yer alan anlam ise birini davet etmek veya çağırmak olmaktadır. İsmin diğer bilinmeyen anlamlarına göz attığımızda ise karşımıza çıkacak anlamlardan birisi amacına erişen veya ulaşan kimse olmaktadır.



Diğer bir yandan Çağrı ismi benzeri olmayan veya ay gibi güzel anlamlarını taşımaktadır. Büyük Selçuklu Devleti Sultanlarından birinin kardeşi aynı zamanda ünlü bir devlet adamının ismi de olan Çağrı Beyin ismi olmakla birlikte anlamlarının içerisinde hareli veya çakır göz anlamları da bulunmaktadır.



Çağrı İsmi Kuran-ı Kerimde Geçiyor mu?



Çağrı ismi Kuran-ı Kerimde yer almamaktadır.