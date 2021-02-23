Call Ne Demek? İngilizce Call Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?



Call, kelimesinin Türkçe karşılığı aramak anlamındadır.



Call Ne Demek?



İngilizce kelimeler yazılışları ve okunuşları itibariyle Türkçe dilinden farklıdır. İngilizce öğrenmek isteyen kişiler bu kelimeleri en iyi şekilde öğrenerek, İngilizce konuşmak için bir adım atıyor. İngilizce de okunuşu ve yazılışı zor olan birçok kelime bulunuyor. Bu kelimeler arasında CALL kelimesi de bulunuyor. Bu kelime birçok kişi tarafından kullanılan ve aramak anlamında olan bir kelimedir.



İngilizce Call Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?



İngilizce kelimelerinin biri olan Call kelimesi, Türkçe dilinde aramak olarak kullanılıyor. Arama yapmak veya birini aramak anlamını vermek için bu kelime kullanılıyor. İngilizce dilinde çok sık kullanılan ve anlamı sebebiyle arama yapma anlamı taşıyan cümlelerde kullanılıyor. İngilizce öğrenmek isteyen kişiler, bu kelimeleri ezberleyerek kendini geliştiriyor.