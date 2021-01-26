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    HaberlerEğitim Haberleri Canımın İçi Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Canımıniçi Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
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    26.01.2021 - 17:02 |

    Canımın İçi Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Canımıniçi Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Canımın içi, günlük hayatta sıklıkla kullanılan bir hitap ve sevgi sözcüğüdür. Bir kişinin ne kadar kıymetli ve önemli olduğunu belirtmek için o kişiye bu şekilde hitap edilir. Kelimenin ayrı mı yoksa bitişik mi yazıldığı ise çoğunlukla karıştırılıyor. TDK'ya göre canımın içi nasıl yazılır ve cümle içinde nasıl kullanılır? Merak edenler için örneklerle detaylı bir şekilde derledik.

    Canımın İçi Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Canımıniçi Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Dilimizde canımın içi gibi iki kelimeden oluşan birçok hitap sözü vardır. ''Gözümün nuru'', ''Ciğer parem'' ve ''Göz bebeğim'' kelimeleri bu sözlere örnek olarak gösterilebilir. 

    TDK'ya Göre Canımın İçi Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Canımıniçi - Yanlış 

    Canımın içi sözü birçok kişi tarafından birleşik kelime zannedildiği için bitişik yazılıyor. Dil bilgisi kurallarına göre hitap sözleri bitişik değil ayrı yazılır

    TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Canımın İçi 

    Örnek Cümleler: 

    1- Annem bana her zaman canımın içi diye seslenir. (Doğru) 

    2- Yeni şiirimin adını canımın içi koymaya karar verdim. (Doğru)

    3- O sevdiği kadına canımıniçi ve gözümün nuru diye hitap ediyor. (Yanlış) 

     

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