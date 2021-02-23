Cbs Nedir, Ne İşe Yarar? Coğrafya Bilgi Sistemi Uygulama Alanları Ve Örnekleri Nelerdir?

CBS hayatımızın her alanındaki mekansal yerlerin analizi ile üç boyutlu görünümlerinin hazırlanması işlemidir. Bu sistem sayesinde çok daha sağlıklı kararlar vermek mümkündür. Bunun yanında verilerde modelleme yapılmasını ve görseller ile desteklenmesini de sağlamaktadır.



CBS Nedir, Ne İşe Yarar?



Coğrafi Bilgi Sistemleri, Dünyadaki problemlerin çözülebilmesi amacı ile coğrafi verilerin toplanarak işlenmesi ve gerekli analizlerin yapılması ile alakalı bir yazılım ve donanımdır. CBS kavramı genel bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Daha tematik konular için farklı CBS kolları da bulunmaktadır. CBS uygulamaları şu şekilde sıralanabilir;

● Orman Bilgi Sistemleri

● Kent Bilgi Sistemleri

● Arazi Bilgi Sistemleri

● Karayolları bilgi Sistemi

● Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemleri

● Harita Bilgi Sistemi

● Deprem Bilgi Sistemleri

● Kampüs Bilgi Sistemleri

● İç Güvenlik Bilgi Sistemi

● Lojistik Bilgi Sistemi

● Trafik Bilgi Sistemi

● Araç Bilgi Sistemi

CBS hiyerarşik bir şekilde öncelikle sistem sonra ise bilgi sistemi olarak sınıflandırılmaktadır. İşlevsel bir sınıflama yapılacak ise o zaman öncelikle teknoloji sistemi sonrasında ise bilgi sistemi olarak sınıflandırılmaktadır.



Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulama Alanları ve Örnekleri Nelerdir?



CBS kaynak yönetimi, bilimsel araştırılmaların gerçekleştirilmesi, alt yapılar, çevresel etmenler, arkeoloji, kriminoloji, coğrafi tarih, kara, hava ve deniz trafiği, arama kurtarma, meteoroloji, askeri alanlar gibi pek çok alanda kullanılabilmektedir.



Bir doğal afet olması durumunda CBS sayesinde acil müdahaleler daha hızlı bir şekilde yapılabilmektedir. Çoğu şirket daha fazla avantaj sağlamak amacı ile CBS sistemlerinden faydalanmaktadır. CBS analiz yapma ve bu analizlerin sonuçları neticesinde kararlar vermeye yönelik çalışmalar yapmaktır.