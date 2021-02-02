Cd Ne Demek? Cd Kelimesinin Açılımı Ve Türkçe Anlamı Nedir?

Türkçede birçok değişik kısaltma bulunur. Yaygın kullanılan bu kısaltmalar genel olarak yabancı kelimelerden Türkçeye giriş yapar. Özellikle teknolojinin gelişmesi ile beraber yaygın kullanılan gündelik ifadesinin artık yavaş yavaş ortadan kalktığını söylemek gerekir.



CD Ne Demek?



CD aslına bakılırsa iki farklı anlamı üzerinden ele alınır. Bunlardan biri daha gerçek anlamı ile beraber, ‘Kadmiyumun simgesi’ şeklinde öne çıkıyor. Yani diğer bir ifade ile CD ne demek sorusuna hitaben, bir elementin simgesi olarak değerlendirmek mümkün. Aynı zamanda müzik çalmak ya da film izlemek için kaydedilen materyali olarak da günümüzde kullanılıyor.



CD Kelimesinin Açılımı ve Türkçe Anlamı Nedir?



CD Kelimesinin açılımı ve Türkçe anlamına bakılacak olursa, ‘Kadmiyumun simgesi’ olduğunu söylemek gerekir. Aynı zamanda gündelik yaşam içerisinde film veya dizi izlemek için kullanılan bir yapı olarak öne çıkıyor. Yuvarlak bir yapısı olması ile beraber farklı okuyucular üzerinden aktarım sağlar.



Tabii gerçek anlamı ile ele almak gerekirse daha çok bir element olduğunu söylemek mümkün. Yani bir elementinin kısaltılmışı olarak kadmiyumun simgesi şeklinde ön plana çıkıyor. Her iki ifade ile gündelik yaşamda değerlendirilir.