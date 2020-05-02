Cebir Ve Cebire Ne Demek? Tdk'da Cebir Kullanmak Ve Cebirsel Kelimelerinin Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumu cebir kelimesi için karşılık olarak, ‘Zora başvurma, zor kullanma ve zorlayış’ anlamlarını sunuyor. Aynı zamanda ‘parçalanmış ve birleşmesi zor olan ancak bir araya getirilmesi gereken’ şekilde ifade etmek mümkün.



Cebir ve Cebire Ne Demek?



Cebir kelimesi hem matematik açısından ele alınmakta hem de gündelik yaşamda bir anlamı bulunmaktadır.



- Zor kullanma, zorlayış ve zor ile zora başvurma,

- Birleşmesi zor olanı tamamlamak ya da parçalanmış olanı birleştirmek,



Bu anlamları üzerinden ifade ederek cümle içerisinde kullanabilirsiniz. Bununla beraber cebire kelimesi ise, ‘süyek’ anlamına gelmektedir. Aynı zamanda kırık ve çıkıkları bir arada tutmak için kullanılan tahta şeklinde de halk arasında değerlendirilmektedir.



TDK'da Cebir Kullanmak ve Cebirsel Kelimelerinin Anlamı Nedir?



TDK’da aynı zamanda Cebir kullanmak ve cebirsel kelimeleri yer almaktadır. Bu doğrultuda ilk olarak cebir kullanmak kelimesi ele alındığında, ‘Zor kullanmak’ ifadesi bizi karşılıyor. Daha çok bir işi yaptırmak adına zor kullanmak şeklinde ifade edilebilir.



Aynı zamanda cebirsel kelimesi için TDK üzerinden bakıldığında, ‘cebirle ilgili’ olarak bir karşılık bulunmaktadır. Daha çok matematiksel açıdan ele alınır ve zor bir durumu tamamlamak ve birleştirmek şeklinde kullanılır.