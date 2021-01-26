Cemil İsminin Anlamı Nedir? Cemil Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Cemil kökeni Arapça olan ve Türkçede yaygın kullanılan erkek isimleri içerisinde yer alır. Aynı zamanda İslamiyet açısından da önemli bir yere sahip olması eşliğinde bir adım öne çıkıyor. Tek başına kullanabilir veya başka isimler üzerinden de bir araya getirilerek güzel bir uyum elde edilebilir. Aynı zamanda anlamı ile beraber okunuşu üzerinden de sevilen bir isimdir.



Cemil Ne Demek?



Farklı anlamları üzerinden değerlendirilen ve sevilen Cemil ismi, erkek çocukları için güzel bir anlam taşıyor.



- Güzel erkek

- İyilikle anma

- Eskiden okullarda verilmiş olan başan kağıdı



Özellikle erkek çocuklarının güzelliğini ve cesaretini en iyi şekilde yansıtan bir isim olması nedeniyle, günümüzde pek çok ebeveynin ilgisini çekiyor. İnternetten son dönemlerde yaygın olarak araştırılması ile beraber, bu güzel anlamı üzerinden listeye mutlaka eklenmelidir. Böylece çocuğunuz için ona güzel bir isim bahşedebilir ve Cemil isminin anlamı üzerinden harika bir mana sunabilirsiniz.



Cemil İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Merak edilen konulardan biri olarak Cemil isminin Kur'an'da geçip geçmediği öne çıkmaktadır. Bu güzel isim Kur'an-ı Kerim'de yer alır. Özellikle iyilik ve güzellik anlamı eşliğinde Kur'an'da yer alması nedeniyle, her açıdan Türkiye'de sevilen bir isim olduğunu söylemek gerekir. Eğer hala bir isim konusunda karar vermemiş iseniz, listeye eklemeniz gereken güzel isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Karakteristik bir özelliğe sahip olması ile beraber hem İslami açıdan hem de anlamı noktasında ortak bir önem taşımaktadır.