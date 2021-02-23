Cevval Ne Demek? (Tdk) Cevval Olmak, Cevval Bakışlı Ve Cevval Davranış Ne Demektir?

Günlük hayatta da konuşmalar sırasında karşımıza çıkan bu sözcük aslen Arapça kökenli bir kelimedir. Kelimenin anlamını öğrenmek konuşma ve sohbet sırasında daha doğru kullanılmasını sağlayacaktır.



Cevval Ne Demek? (TDK)



Cevval kelimesi anlam konuşun en doğru kaynak olan TDK tarafından çabuk ve kesin olan olarak açıklanmaktadır.



Cevval Olmak, Cevval Bakışlı ve Cevval Davranış Ne Demektir?



Cevval olmak hızlı, dinamik ve çabuk olmak demektir. Genelde hareketli kimseler için kullanılır. Cevval bakışlı ise güzel, etkileyici bakmak anlamına gelir. Cevval davranış hareketli ve hızlı davranmak, kıvrak olmak ya da hazır cevap kimseler içinde cevval davranışlı denilebilir. Çünkü sadece hareket etme konusunda değil konuşmalarda da cevval olunabilir.