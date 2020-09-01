Dünya Bankası fonuyla yürütülecek projeye ilişkin de Selçuk, “Mevcut EBA sisteminin bileşenlerinin daha da güçlendirilmesi, kapasitenin artırılması ve geleceğe dönük bir atılım yapılması için başka ihtiyaçlarımız vardı ve bu ihtiyaçları karşılamak amacıyla bu projenin başlatılmasını bütün ekip arkadaşlarımızla beraber sıkı şekilde takip edip hayata geçirmeye başladık. Bugün de projenin Cumhurbaşkanımız tarafından imzalandığı ve artık Milli Eğitim Bakanlığı’nın projeye başladığı gün olarak değerlendirilebilir” diye konuştu.

Selçuk, uzaktan eğitim ve projeyle ilgili, “Önümüzdeki süreç gösteriyor ki biz uzaktan eğitimi hem salt uzaktan eğitim olarak hem de harmanlanmış modelle ilgili, canlı derslerle ilgili boyutu açısından çok yüksek çıtalara kavuşturacağız. Bu çok net olarak görülüyor” değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Tano Kouame ise, toplantıya video konferans bağlantısıyla katıldı. Kovid-19 pandemisinin 160’tan fazla ülkeyi etkilediğine ve bu süreçte 1 milyardan fazla öğrencinin okullarının kapandığına dikkati çeken Kouame, “Bu eşi benzeri görülmemiş krizin ortasında eğitim sürecini devam ettirmek için erken aşamada dijital ve diğer önlemleri uygulamaya koyan ilk ülkelerden biri olarak ön plana çıktığı için Türkiye’yi tebrik ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı’nın uzaktan eğitim döneminde sergilediği risk yönetimi yaklaşımı ve Kovid-19 krizine karşı müdahalesi hem benzersizdir hem de övgüyü hak etmektedir” diye konuştu.

2023’e kadar sürecek

MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Anıl Yılmaz, projenin Aralık 2023’e kadar süreceğini ancak pek çok çıktının çok daha erken bir süre zarfında alınacağının altını çizerek, “Toplam bütçesi 160 milyon euro’luk bir proje. Yüzde 100 dış proje kredisi ile yürütülecek” bilgisini verdi. Projenin üç temel bileşenine değinen Yılmaz, bunların ilkinin uzaktan eğitim alt yapısının kapasitesinin artırılması olduğunu ifade etti. Bu kapsamda, pandemi sürecinde acil ihtiyaçların giderilmesine yönelik çalışmalar yapılacağını ve yüz yüze eğitime geçildikten sonra harmanlanmış eğitim sisteminin ihtiyaçlarına yönelik orta vadeli bir sistemin kurulmasının amaçlandığını anlatan Yılmaz, “Yani örgün eğitim ile uzaktan eğitimin birlikte götürüleceği ve iç içe götürüleceği bir sistem alt yapısı” değerlendirmesini yaptı. Yılmaz, ikinci bileşenin uzaktan eğitim için dijital içerikler ve bunların sürdürülebilirlik ekosistemi, son bileşenin ise kurumsal kapasiteye yönelik olduğunu söyledi.