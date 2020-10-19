Cumhuriyet Dönemi Tiyatro Yazarları Kimlerdir, Dönemin Eserleri Nelerdir?

Milli edebiyat döneminden sonra Cumhuriyet Dönemi tiyatro oldukça gelişim gösterdi. Böylece daha güçlü bir yapıya kavuşan Cumhuriyet Dönemi tiyatrosu, kısa sürede çok önemli tiyatro yazarlarını ortaya çıkardı. Özellikle İstanbul ile beraber Ankara'da açılan Devlet konservatuarları sayesinde, tiyatro tüm Anadolu'ya yayılma imkanı elde etti.



Cumhuriyet Dönemi Tiyatro Yazarları Kimlerdir?



Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında tiyatro daha çok Türk tarihini ve efsanelerini ön plana çıkardı. Aynı zamanda ulusçuluğu aşılayan tiyatrolar, toplumsal sorunlar ve değer yargıları kapsamında da pek çok önemli konuya yer veren tiyatrolar sergilediler. Özellikle heyecan verici şiirler ve duygulu sözler ile beraber, acıklı oyun havasındaki yazılar daha fazla sahnedeki yerini aldı. Aynı zamanda kişinin psikolojik durumunun yansıtılması, tiyatroda daha fazla konu olarak ele alındı.



Bu doğrultuda her yazarın birçok değişik konu üzerinden önemli tiyatroları ele aldığını söylemek mümkün. Tabii sadece tiyatro yazarları değil aynı zamanda romanlar üzerinden de ele alınmış pek çok tiyatro sahnelenmesi gerçekleşti. Bu konuda Cumhuriyet Dönemi tiyatro yazarlarını şu isimler üzerinden ele almak mümkün;



- Muhsin Ertuğrul

- Necati Cumalı

- Cevat Fehmi Başkut

- Güngör Dilmen

- Haldun Taner

- Turgut Özakman

- Refik Erduran

- Orhan Asena

- A. Turan Oflazoğlu

- Recep Bilginer

- Başar Sabuncu

- Cahit Atay



Tüm bu tiyatro yazarları cumhuriyet döneminden sonra farklı yıllarda yaşamış ve çok önemli eserler bırakmışlardır. Aynı zamanda tiyatro yazarları 1950 yılına kadar ve 1950 yılından sonra şekilde de ele almak mümkün. Zaman içerisinde tüm tiyatro yazarları bireysel durumdan toplumsal konulara doğru eğilim gösterdi. Böylece toplumsal sorunlar tiyatro sahnelerinde yer almaya başladı. Bunlar içerisinde ekonomik ya da siyasi ve sosyal ile beraber sanat açısından da farklı konular ön plana çıkıyor.



Cumhuriyet Dönemi Tiyatro Eserleri Nelerdir?



Cumhuriyetin ilk yıllarından sonra pek çok önemli tiyatro yazarı ortaya çıktı. Tabii bu konuda her yazarın birçok değişik tiyatro eserinin olduğunu söylemek mümkündür. Hatta bunların yüzlerce şeklinde ifade etmek de yanlış olmaz. Tabii bunların hepsini tek tek saymak mümkün değil. Ancak en önemli ve damga vuran bazı eserler üzerinden ele almak suretiyle tiyatro eserleri söylenebilir.



- Haldun Taner - (Keşanlı Ali Destanı)

- Turan Oflazoğlu - (Kösem Sultan)

- Recep Bilginer - (İsyancılar)

- Refik Erduran - (Cengiz Han'ın Bisikleti)

- Turgut Özakman (Pembe evin kaderi)

- Orhan Asena (Hürrem Sultan)

- Cevat Fehmi Başkut (Paydos)

- Güngör Dilmen (Deli dolu)



Bu şekilde daha birçok farklı tiyatro yazarı ile beraber tiyatro eserlerini ele almak mümkün. Ancak Cumhuriyet yıllarından sonra damga vurmuş ve en çok izlenen, sevilen ve akılda kalan yazarlar ile beraber eserler yukarıda yazılmış durumda.