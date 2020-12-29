Dar Zıt Anlamlısı Nedir? Darın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Dar kelimesi kısıtlı kullanılan alan anlamında kullanılmaktadır. Dar kelimesi mecaz anlamda ise zorluk ve kıtlık olarak tabir edilmektedir. Dar kelimesinin kullanımı anlam olarak değiştiğinde zıt anlamı da değişmektedir.



Darın Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Dar zıt anlamlısı kullanıldığı anlama göre değişmektedir. Dar kelimesi gerçek anlamda kullanıldığında zıt anlamı bol şeklinde gelmektedir. Dar kelimesi zorluk ve kıtlık anlamında kullanıldığında ise mecaz anlamda kullanıldığı için zıt anlamı refah ve bolluk olarak belirlenmektedir.



Dar kelimesi cümle içinde kullanımı bu elbise bana çok dar şeklinde kullanıldığında gerçek anlamda kullanılmaktadır. Diğer kullanımda ise ömrü boyunca darlık çekti sonunda refaha kavuştu şeklinde kullanılmaktadır. Dar kelimesi iki şekilde ters anlamda olarak kullanılmaktadır.