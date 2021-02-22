Darüşşifa Ne Demek? Kısaca Darüşşifa Kelimesi Ne Anlama Gelir?

Darüşşifa kelime kökeni bakımından Türkçe değildir. Eski kelime olmasından dolayı da kelimenin kökeni Osmanlıcadır. Osmanlı zamanında bu kelime hastane olarak kullanılmaktaydı. O zamana göre hastane şifa evi olarak da anılmaktaydı. Bu bakımdan anlamı zaman içerisinde biraz da olsa değişti.



Darüşşifa Ne Demek?



Darüşşifa Osmanlı ve Selçuklu zamanında kullanılan bir kelimeydi. Anlamı ise o zamanın şifa verenlerini yetiştiren yerine verilen isimdir. Yani bir nevi günümüz tıp fakültelerinin o zamanki adı darüşşifa idi. Tabi ki de dönemin mimarisi de bu tip kurumları darüşşifa ismini almasında etkiliydi.



Kısaca Darüşşifa Kelimesi Ne Anlama Gelir?



Darüşşifa kelimesi en kısa ve öz anlamı ile şifa evi anlamına gelir. Hastanelere eskiden şifa evi yani darüşşifa denirdi.