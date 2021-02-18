Davay Ne Demek? Şarkılarda Geçen Davay Davay Kelimesinin Türkçesi Nedir?

Davay kelime türü bakımından bir ünlemdir. Yani bir duyguyu içerisinde barındırır. Genelde de şarkılarda bu görülmektedir. Yazımında da genelde sonuna ünlem ifadesi gerektirir. Bu nedenle bu durum Rusça şarkı sözlerinde sık sık gözlenir.

Davay Ne Demek?

Davay kelimesinin Türkçe çevirisi haydidir. Yani haydi anlamında kullanılan sözcüğün Rusça karşılığı davaydır. Davay sözcüğü bu bakımdan iki kere de kullanılmaktadır. Türkçedeki haydi haydi kalıbı Rusçada davay davay şeklindedir.

Şarkılarda Geçen Davay Davay Kelimesinin Türkçesi Ne Demektir?

Haydi haydi yani davay davay Ruşça şarkıların vazgeçilmezidir. Bir heyecanı ya da isteği belirtmek için de kullanılır. Örneğin haydi gidelim demek için Rusçada yer alan davay kelimesi kullanılır.