Değerbilir Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Değer Bilir Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
Türkçe dilinde sıfat olarak kullanılan kelimelerin başında gelen ''Değerbilir'' kelimesi, yazımı en çok merak edilen kelimeler arasında yer almaktadır. Dilimizde ayrı ve birleşik yazılması gereken birçok farklı sıfat karakterinde kelimeler bulunmaktadır. Her gün birçok farklı kişi değerbilir kelimesinin yazımını merak etmekte ve bu konu üzerinden araştırma yapmaktadır. Değer verdiği şeyleri koruyan ve gözeten anlamını taşıyan bu kelime, cümle içerisinde doğru kullanılmadığı taktirde de yanlış anlaşılmalara yol açabilmektedir
Değerbilir nasıl yazılır, değerbilirin yazımı nasıldır gibi sorular, son zamanlarda bir hayli merak konusu olmuştur.
Değerbilir Nasıl Yazılır?
Değerbilir, bitişik halde yazılmalı ve cümle içerisinde kullanılmalıdır. Sıfat görevini üstlenen değerbilir kelimesi, ayrı yazıldığı taktirde farklı anlamları oluşturmakta ve sıfat görevinden kaybolmaktadır.
TDK'ye Göre Değerbilir Kelimesinin Doğru Yazılışı Nasıldır?
TDK, değerbilir kelimesinin yazılışını birleşik olarak belirtmiştir. Değerbilir kelimesi, ayrı olarak yazılmamalıdır.
''Toplumumuz değerbilir bir toplumdur''. Cümlesindeki kullanım doğru, ''Emre, kullandığı eşyalara önem verir, onlara değer bilir.'' Cümlesindeki kullanım ise tamamen yanlış olarak bildirilmektedir. Değerbilir kelimesi dilimizde bitişik olarak yazılan birleşik bir sıfattır.