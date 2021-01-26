Değerbilir Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Değer Bilir Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Değerbilir nasıl yazılır, değerbilirin yazımı nasıldır gibi sorular, son zamanlarda bir hayli merak konusu olmuştur.



Değerbilir Nasıl Yazılır?



Değerbilir, bitişik halde yazılmalı ve cümle içerisinde kullanılmalıdır. Sıfat görevini üstlenen değerbilir kelimesi, ayrı yazıldığı taktirde farklı anlamları oluşturmakta ve sıfat görevinden kaybolmaktadır.



TDK'ye Göre Değerbilir Kelimesinin Doğru Yazılışı Nasıldır?



TDK, değerbilir kelimesinin yazılışını birleşik olarak belirtmiştir. Değerbilir kelimesi, ayrı olarak yazılmamalıdır.



''Toplumumuz değerbilir bir toplumdur''. Cümlesindeki kullanım doğru, ''Emre, kullandığı eşyalara önem verir, onlara değer bilir.'' Cümlesindeki kullanım ise tamamen yanlış olarak bildirilmektedir. Değerbilir kelimesi dilimizde bitişik olarak yazılan birleşik bir sıfattır.