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    03.10.2020 - 22:57 |

    Denize Kıyısı Olan Ülkeler Ve Şehirler Hangileridir?

    Dünya'nın %70'i sularla kaplıdır. En büyük su kütleleri ise ''okyanus'' ve ''deniz'' olarak ikiye ayrılır. Dünyada yer alan en büyük denizlerden başlıcaları, Güney Çin Denizi, Baltık Denizi, Bering Denizi, Karayip Denizi'dir. Ülkemizde ise Karadeniz, Ege Denizi, Marmara ve Akdeniz olmak üzere 4 deniz bulunmaktadır. Denize kıyısı olan ülkeler ve şehirler hangileridir? Sizin için derledik.

    Denize Kıyısı Olan Ülkeler Ve Şehirler Hangileridir?

    Denize kıyısı olan ülkeler, birçok açıdan avantajlı konumdadır. Bu ülkelerde balıkçılık, deniz ticareti, yaz ve deniz turizmi gelişmiştir. Denize kıyısı olmayan ülkelere ise kara ülkesi denmektedir. Dünyada 43 tane kara ülkesi bulunmaktadır.

    Denize Kıyısı Olan Ülkeler Hangileridir?

    1 - Denize Kıyısı Olan Avrupa Ülkeleri

    Fransa
    Yunanistan
    İspanya
    Malta
    İtalya
    Rusya
    Norveç
    İsveç
    Danimarka
    Litvanya
    Estonya
    Polonya
    Almanya
    Hollanda

    Not- Avrupa kıtasında kıyı şeridi en uzun olan ülke Rusya'dır. Rusya'nın kıyı uzunluğu 37.653 kilometredir.

    2- Denizi Kıyısı Olan Afrika Ülkeleri

    Angola
    Namibya
    Güney Afrika
    Mozambik
    Mısır
    Libya
    Morocco
    Liberia
    Sierra Leone
    Senegal
    Moritanya
    Somali
    Kenya
    Tanzanya
    Algeria
    Kenya

    3- Denize Kıyısı Olan Kuzey ve Orta Amerika Ülkeleri

    Amerika Birleşik Devletleri
    Kanada
    Panama
    Meksika
    Cayman Adaları
    Kosta Rika
    Meksika

    Not: Dünyada kıyı şeridi en uzun olan ülke Kanada'dır. Kana'danın kıyı uzunluğu 202.080 kilometredir.

    4- Denize Kıyısı Olan Güney Amerika Ülkeleri

    Arjantin
    Brezilya
    Şili
    Ekvador
    Kolombiya
    Venezuela
    Surinam
    Guyana

    5- Denize Kıyısı Olan Asya Ülkeleri

    Türkiye
    Mısır
    Lübnan
    Tunus
    Cezayir
    Libya
    İsrail
    Çin
    Japonya
    Tayvan
    Vietnam

    Not: Kıyı şeridi en uzun olan Asya ülkesi, Endonezya'dır. Endonezya'nın kıyı uzunluğu 54.716 kilometredir.

    Denize Kıyısı Olan Şehirler Hangileridir?

    1- Denize Kıyısı Olan Afrika Şehirleri

    Maputo (Mozambik)
    Walvis Bay - /Namibya)
    Namibe - (Angola)
    Mombasa - (Kenya)

    2- Denize Kıyısı Olan Güney Amerika Şehirleri

    Buenos Aires - (Arjantin)
    Rio De Janario - Salvador - Porto Negro (Brezilya)
    Lima - (Şili)
    Montevideo - (Uruguay)
    Caracar - (Venezuela)

    3- Denize Kıyısı Olan Kuzey Amerika Şehirleri

    Miami - New Orleans - Houston - Jacksonville - San Fransisco - (Amerika Birleşik Devletleri)
    Churcill - Fort Sevem - Victoria Adası - Kanada

    4- Denize Kıyısı Olan Asya Şehirleri

    Ülkemizde denize kıyısı olan bazı şehirler: Tekirdağ - Trabzon - İstanbul - Hatay - Çanakkale - Sakarya - Muğla - Antalya - Sinop - Kastamonu - Balıkesir

    Seul - Hong Kong - Şangay - Çin
    Osaka - Japonya
    Taipel - Tayvan

    5- Dedenize Kıyısı Olan Avrupa Şehirleri

    Hamburg - Almanya
    Nice - Marsilya - Le Havre - Fransa
    Amsterdam - Hollanda
    Barcelona - Valencia - Malaga İspanya
    Venedik - Venice - Genoa - İtalya
    Riga - Letonya
    Varna - Bulgaristan
    Brüksel - Belçika
    Helsinki - Finlandiya
    Stockholm - İsveç

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