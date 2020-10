Denize Kıyısı Olan Ülkeler Ve Şehirler Hangileridir?

Denize kıyısı olan ülkeler, birçok açıdan avantajlı konumdadır. Bu ülkelerde balıkçılık, deniz ticareti, yaz ve deniz turizmi gelişmiştir. Denize kıyısı olmayan ülkelere ise kara ülkesi denmektedir. Dünyada 43 tane kara ülkesi bulunmaktadır.



Denize Kıyısı Olan Ülkeler Hangileridir?



1 - Denize Kıyısı Olan Avrupa Ülkeleri



Fransa

Yunanistan

İspanya

Malta

İtalya

Rusya

Norveç

İsveç

Danimarka

Litvanya

Estonya

Polonya

Almanya

Hollanda



Not- Avrupa kıtasında kıyı şeridi en uzun olan ülke Rusya'dır. Rusya'nın kıyı uzunluğu 37.653 kilometredir.



2- Denizi Kıyısı Olan Afrika Ülkeleri



Angola

Namibya

Güney Afrika

Mozambik

Mısır

Libya

Morocco

Liberia

Sierra Leone

Senegal

Moritanya

Somali

Kenya

Tanzanya

Algeria

Kenya



3- Denize Kıyısı Olan Kuzey ve Orta Amerika Ülkeleri



Amerika Birleşik Devletleri

Kanada

Panama

Meksika

Cayman Adaları

Kosta Rika

Meksika



Not: Dünyada kıyı şeridi en uzun olan ülke Kanada'dır. Kana'danın kıyı uzunluğu 202.080 kilometredir.



4- Denize Kıyısı Olan Güney Amerika Ülkeleri



Arjantin

Brezilya

Şili

Ekvador

Kolombiya

Venezuela

Surinam

Guyana



5- Denize Kıyısı Olan Asya Ülkeleri



Türkiye

Mısır

Lübnan

Tunus

Cezayir

Libya

İsrail

Çin

Japonya

Tayvan

Vietnam



Not: Kıyı şeridi en uzun olan Asya ülkesi, Endonezya'dır. Endonezya'nın kıyı uzunluğu 54.716 kilometredir.



Denize Kıyısı Olan Şehirler Hangileridir?



1- Denize Kıyısı Olan Afrika Şehirleri



Maputo (Mozambik)

Walvis Bay - /Namibya)

Namibe - (Angola)

Mombasa - (Kenya)



2- Denize Kıyısı Olan Güney Amerika Şehirleri



Buenos Aires - (Arjantin)

Rio De Janario - Salvador - Porto Negro (Brezilya)

Lima - (Şili)

Montevideo - (Uruguay)

Caracar - (Venezuela)



3- Denize Kıyısı Olan Kuzey Amerika Şehirleri



Miami - New Orleans - Houston - Jacksonville - San Fransisco - (Amerika Birleşik Devletleri)

Churcill - Fort Sevem - Victoria Adası - Kanada



4- Denize Kıyısı Olan Asya Şehirleri



Ülkemizde denize kıyısı olan bazı şehirler: Tekirdağ - Trabzon - İstanbul - Hatay - Çanakkale - Sakarya - Muğla - Antalya - Sinop - Kastamonu - Balıkesir



Seul - Hong Kong - Şangay - Çin

Osaka - Japonya

Taipel - Tayvan



5- Dedenize Kıyısı Olan Avrupa Şehirleri



Hamburg - Almanya

Nice - Marsilya - Le Havre - Fransa

Amsterdam - Hollanda

Barcelona - Valencia - Malaga İspanya

Venedik - Venice - Genoa - İtalya

Riga - Letonya

Varna - Bulgaristan

Brüksel - Belçika

Helsinki - Finlandiya

Stockholm - İsveç