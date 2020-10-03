Denize Kıyısı Olan Ülkeler Ve Şehirler Hangileridir?
Dünya'nın %70'i sularla kaplıdır. En büyük su kütleleri ise ''okyanus'' ve ''deniz'' olarak ikiye ayrılır. Dünyada yer alan en büyük denizlerden başlıcaları, Güney Çin Denizi, Baltık Denizi, Bering Denizi, Karayip Denizi'dir. Ülkemizde ise Karadeniz, Ege Denizi, Marmara ve Akdeniz olmak üzere 4 deniz bulunmaktadır. Denize kıyısı olan ülkeler ve şehirler hangileridir? Sizin için derledik.
Denize kıyısı olan ülkeler, birçok açıdan avantajlı konumdadır. Bu ülkelerde balıkçılık, deniz ticareti, yaz ve deniz turizmi gelişmiştir. Denize kıyısı olmayan ülkelere ise kara ülkesi denmektedir. Dünyada 43 tane kara ülkesi bulunmaktadır.
Denize Kıyısı Olan Ülkeler Hangileridir?
1 - Denize Kıyısı Olan Avrupa Ülkeleri
Fransa
Yunanistan
İspanya
Malta
İtalya
Rusya
Norveç
İsveç
Danimarka
Litvanya
Estonya
Polonya
Almanya
Hollanda
Not- Avrupa kıtasında kıyı şeridi en uzun olan ülke Rusya'dır. Rusya'nın kıyı uzunluğu 37.653 kilometredir.
2- Denizi Kıyısı Olan Afrika Ülkeleri
Angola
Namibya
Güney Afrika
Mozambik
Mısır
Libya
Morocco
Liberia
Sierra Leone
Senegal
Moritanya
Somali
Kenya
Tanzanya
Algeria
Kenya
3- Denize Kıyısı Olan Kuzey ve Orta Amerika Ülkeleri
Amerika Birleşik Devletleri
Kanada
Panama
Meksika
Cayman Adaları
Kosta Rika
Meksika
Not: Dünyada kıyı şeridi en uzun olan ülke Kanada'dır. Kana'danın kıyı uzunluğu 202.080 kilometredir.
4- Denize Kıyısı Olan Güney Amerika Ülkeleri
Arjantin
Brezilya
Şili
Ekvador
Kolombiya
Venezuela
Surinam
Guyana
5- Denize Kıyısı Olan Asya Ülkeleri
Türkiye
Mısır
Lübnan
Tunus
Cezayir
Libya
İsrail
Çin
Japonya
Tayvan
Vietnam
Not: Kıyı şeridi en uzun olan Asya ülkesi, Endonezya'dır. Endonezya'nın kıyı uzunluğu 54.716 kilometredir.
Denize Kıyısı Olan Şehirler Hangileridir?
1- Denize Kıyısı Olan Afrika Şehirleri
Maputo (Mozambik)
Walvis Bay - /Namibya)
Namibe - (Angola)
Mombasa - (Kenya)
2- Denize Kıyısı Olan Güney Amerika Şehirleri
Buenos Aires - (Arjantin)
Rio De Janario - Salvador - Porto Negro (Brezilya)
Lima - (Şili)
Montevideo - (Uruguay)
Caracar - (Venezuela)
3- Denize Kıyısı Olan Kuzey Amerika Şehirleri
Miami - New Orleans - Houston - Jacksonville - San Fransisco - (Amerika Birleşik Devletleri)
Churcill - Fort Sevem - Victoria Adası - Kanada
4- Denize Kıyısı Olan Asya Şehirleri
Ülkemizde denize kıyısı olan bazı şehirler: Tekirdağ - Trabzon - İstanbul - Hatay - Çanakkale - Sakarya - Muğla - Antalya - Sinop - Kastamonu - Balıkesir
Seul - Hong Kong - Şangay - Çin
Osaka - Japonya
Taipel - Tayvan
5- Dedenize Kıyısı Olan Avrupa Şehirleri
Hamburg - Almanya
Nice - Marsilya - Le Havre - Fransa
Amsterdam - Hollanda
Barcelona - Valencia - Malaga İspanya
Venedik - Venice - Genoa - İtalya
Riga - Letonya
Varna - Bulgaristan
Brüksel - Belçika
Helsinki - Finlandiya
Stockholm - İsveç