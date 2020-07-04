Devirli Sayılar Nasıl Yazılır? (100'e Kadar) Latince Sayıların Türkçe Okunuşu Ve Yazılışı

Rasyonel sayıyı ondalık sisteme çevirdiğinizde, her zaman net sonuç çıkmıyor. Bazı durumlarda sonsuza tekrar eden sayı çıkabiliyor. Böyle durumlara devirli ondalık sayı deniliyor. Sonsuza kadar tekrar eden sayıyı yazmak yerine de tekrar eden sayının üstüne “devir çizgisi” denilen bir çizgi koyuyorsunuz



Devirli Ondalık Sayı Nedir?



Bir rasyonel sayıyı, ondalık sisteme çevrildiğinde, ondalık kısmındaki sayı/sayılar belirli bir rakamdan sonra sonsuza kadar tekrar ediyorsa, bu tür ondalık gösterimlere devirli ondalık sayı deniliyor. Devreden sayının üzerine de devir çizgisi konularak, sayının sonsuza kadar gittiği gösterilmiş oluyor.



Kesir olarak yazılabilen sayılar rasyonel sayılardır. Örneğin 1/3 rasyonel sayıdır. Bu sayıyı ondalık sistemde göstermek için paydayı paya bölüyorsunuz. 1:3=(0,33333…..∞) =0,̅3 devreden 3’ün üzerine de devir çizgisi koyuyorsunuz. Devir çizgisi, 3’ün sonsuza kadar tekrar ettiğini gösteriyor.



1/3=0,33333 olarak yazılmasına ondalık açılım deniliyor. Burada 3 tekrar eden sayı olduğu için devirli ondalık sayı olarak kabul ediliyor.



Devirli Sayılır Nasıl Yazılır, Gösterilir?



Rasyonel sayıları ondalık sistemde göstermek istediğinizde, tam sayıdan sonraki ondalık kısmındaki sayıları kontrol edebilirsiniz.

½ = 0,5 devreden sayı olmadığı için, aynı şekilde bırakıyorsunuz.

2/3= 0,66666 bu şekilde sonsuza kadar gittiği için, uzun yazmak yerine 0,̅6 şeklinde yazıyorsunuz.

Yukarıda verdiğimiz örnekler basit kesirlere örnektir. 25/11 bileşik kesrinin ondalık sistemde nasıl gösterileceğini gösterelim.



25/11= 2,2727272727 şeklinde sonuç çıktığını görebilirsiniz. Virgülden sonraki sayılar 27 şeklinde tekrar ediyor. 25/11=2, ,̅27 olarak devirli sayıyı yazabilirsiniz.



Devirli Sayılar Örnek Sorular ve Çözümleri?



1- 2,53 – 0, 21 = ? işleminin sonucu kaçtır?

Normal bir çıkarma işlemi yapar gibi yapıyorsunuz. Fakat ondalık kısımlarda devir işaretleri olduğu için ondalık kısımları genişletmeniz işlemi doğru yapmanızı sağlayacaktır.

2,5353535353 işlemi yaptığınızda ondalık kısımda 3’ten sonra 24 sayısının devrettiğini

-0, 2111111111 görebilirsiniz.

2, 3242424242…… Sonuç; 2,324’tür



2- 3,27 - 2,97- 1,86 - 7, 012 - 6, 257 sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız.

Sayıları küçükten büyüğe sıralamak için öncelikle tam sayılara bakıyoruz.

1,86 - 2,97 – 3,27 - 6,257 – 7,102 tam sayılar birbirinden farklı olduğu için sıralama kolay yapılıyor. Tam sayıların aynı olduğu durumlarda ondalık kısmına bakarak sıralama yapmanız gerekiyor