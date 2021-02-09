Devşirme Sistemi Nedir, Amaçları Ve Özellikleri Nelerdir? Osmanlı'da Devşirme Sistemi

Devşirme sisteminin en önemli amacı asker ve bürokrat yetiştirmektir. İyi bir eğitim ile yetiştirilen bu asker ve bürokratlar Osmanlı'nın geleceği için çok önemli olmuştur.

Devşirme Sistemi Nedir, Amaçları ve Özellikleri Nelerdir?

Devşirme sistemi, Osmanlı'nın fethettiği topraklarda bulunan Hristiyan çocukların alınarak yetiştirilmesine verilen isimdir. Bu çocuklar Osmanlı himayesine alınarak bürokrat ve asker olarak yetiştirilmekteydi. Devşirme yoluyla Osmanlı'ya hizmet eden bu çocuklar aldıkları eğitim sayesinde ordu için yararlı birer asker olmaktaydı. Ayrıca eğitimini başarıyla tamamlayandan yüksek bürokratlar çıkmaktaydı.

Devşirme sisteminin özellikleri;

l Devşirme sistemine seçilen çocuklar yetenekli olmalıydı,

l Seçilen çocuklar genellikle esmer olanlardan seçilmiştir,

l Devşirme sistemi ile asker ve yönetici sınıfı oluşturulmak istenmiştir,

l Devşirme sistemine alınacak çocuklar evin tek erkek çocuğu olmamalıydı,

l Devşirme sistemindeki çocuklar, Bostancı ve Yeniçeri Ocağı'nın temelini oluşturmuştur,

Osmanlı'da Devşirme Sistemi

Osmanlı Devleti her zaman akıllı politikalar oluşturmaya çalışmıştır. Bu politikalar sayesinde devletin varlığı korunmaya çalışılmıştır. Devşirme sistemine alınan çocuklarda yeteneğine göre ayrılmıştır. Dövüşmeyi ve savaşmayı bilen kişiler asker olarak ayrılmıştır. Daha farklı özellikleri olan ve devlet işlerine yatkınlığı olanlar ise bürokrat olarak yetiştirilirdi.

Osmanlı'da yer alan vezirlerin birçoğu Devşirme usulünden gelmiştir. Bu sistemin başarılı yanları sıkça görülmüştür. Osmanlı Devleti'nde Devşirme sistemi 2. Murad zamanında kurumsal hale getirilmiştir. Devşirme sistemi ile yetiştirilen kişiler devlete her anlamda bağlı kalmışlardır.