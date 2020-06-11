DGS başvurusu nasıl yapılır, başvurular ne zaman sona erecek? 2020 DGS başvuru ücreti ne kadar?

DGS başvuruları nasıl yapılır sorusu adaylar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 9 Haziran tarihinde ÖSYM üzerinden alınmaya başlanan başvurular 17 Haziran tarihine kadar devam edecek. Önlisans eğitimlerini Lisans eğitimine tamamlamak isteyen binlerce adayın katılım sağlayacağı Dikey Geçiş Sınavı için başvuru işlemleri nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

DGS başvuruları ais. ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra gerçekleştirilebilecek. Sistemde fotoğraflarının geçerlilik süresi dolmayan tüm adaylar işlemlerini online ortam üzerinden gerçekleştirebilecek. Geçerlilik süresi dolan adaylar ise ÖSYM büroları aracılığı ile başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek

DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

DGS başvuru ücreti olarak adaylardan 130 TL başvuru ücreti alınacak.

DGS SINAVI NE ZAMAN?

2020 DGS sınavı 9 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilecek

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