BİST109.7790.00EURO7.700.00USD6.780.16ALTIN376.99-0.46
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri DGS başvurusu nasıl yapılır, başvurular ne zaman sona erecek? 2020 DGS başvuru ücreti ne kadar?
    ABONE OL
    11.06.2020 - 09:46 |

    DGS başvurusu nasıl yapılır, başvurular ne zaman sona erecek? 2020 DGS başvuru ücreti ne kadar?

    ÖSYM tarafından 9 Haziran tarihinde alınmaya başlanan DGS başvuruları devam ediyor. 17 Haziran tarihine kadar ÖSYM üzerinden alınmaya devam edecek olan başvurular için adaylar başvuru işlemlerinin nasıl yapıldığını merak içerisinde araştırmaya devam ediyor. Peki DGS başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? 2020 DGS başvuru ücreti ne kadar?

    DGS başvurusu nasıl yapılır, başvurular ne zaman sona erecek? 2020 DGS başvuru ücreti ne kadar?

    DGS başvuruları nasıl yapılır sorusu adaylar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 9 Haziran tarihinde ÖSYM üzerinden alınmaya başlanan başvurular 17 Haziran tarihine kadar devam edecek. Önlisans eğitimlerini Lisans eğitimine tamamlamak isteyen binlerce adayın katılım sağlayacağı Dikey Geçiş Sınavı için başvuru işlemleri nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

    DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    DGS başvuruları ais. ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra gerçekleştirilebilecek. Sistemde fotoğraflarının geçerlilik süresi dolmayan tüm adaylar işlemlerini online ortam üzerinden gerçekleştirebilecek. Geçerlilik süresi dolan adaylar ise ÖSYM büroları aracılığı ile başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek

    DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    DGS başvuru ücreti olarak adaylardan 130 TL başvuru ücreti alınacak.

    DGS SINAVI NE ZAMAN?

    2020 DGS sınavı 9 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilecek

    2020 DGS KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

    Magazin Haberleri Bülteni (11 Haziran 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Görenlerin gözlerine inanamadı! ‘İnsan yüzlü örümcek’ hayrete düşürdü

    Görenlerin gözlerine inanamadı! ‘İnsan yüzlü örümcek’ hayrete düşürdü

    Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Kıdem tazminatı ve yıllık izin...

    Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Kıdem tazminatı ve yıllık izin...

    CHP'li Kaboğlu: Sultanahmet de müze olmalı

    CHP'li Kaboğlu: Sultanahmet de müze olmalı

    1 Temmuz'da başlıyor... Düğünler maskeli, sosyal mesafeli olacak takılar kutuya konulacak

    1 Temmuz'da başlıyor... Düğünler maskeli, sosyal mesafeli olacak takılar kutuya konulacak

    Sıradaki Haber