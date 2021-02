Dgs Nedir, Nasıl Olur? Dikey Geçiş Sistemi Sınavına Kimler Girebilir, Kaç Puan Almak Gerekir?

Her yıl Temmuz ile Ağustos ayında yapılan dikey geçiş sınavına sadece önlisans öğrencileri girebilir. Dikey geçiş sınavına girebilmek için öncelikle Açıköğretimden ya da herhangi bir üniversitenin önlisans programından mezun olmak gerekir. Mezun olduktan sonra ya da olunacağı dönem yapılan başvurularla adaylar sadece kendi bölümleri ile alakalı olan lisans programlarına yerleşebilir.



DGS Nedir, Nasıl Olur?



DGS nedir sorusunun en iyi cevabı nitelikli olan öğrencilerin eğitim hayatında daha iyi yerlere gelebilmesi için uygulanan sınavdır. Önlisans programlarının değerini artırmak ve nitelik kazandırmak için başarılı olan öğrenciler daha iyi bir akademik kariyere sahip olabilmek adına tekrardan üniversite sınavına girmesine gerek kalmadan dikey geçiş sınavı aracılığıyla tercih yapabilir. 60 sözel ve 60 sayısal olmak üzere toplamda 120 soru bulunan ve 140 dakika süreye sahip olan dikey geçiş sınavı çeşitli ölçme ve değerlendirme konularını kapsar.



Dikey Geçiş Sistemi Sınavına Kimler Girebilir?



Dikey geçiş sınavına katılabilmek için var olan ilk kural herhangi bir üniversitenin önlisans programından mezun olmaktır. Açık Öğretim ya da normal öğrenim fark etmeksizin her türlü önlisans öğrencisi olacağı dönem ya da mezun olduktan sonra dikey geçiş sınavına girebilir. 4 yanlışın 1 doğruyu götürdüğü ÖSYM sınavlarından olan DGS ayrıca birden çok girilebilecek sınavlar arasında bulunur.



Neredeyse her ÖSYM sınavında olduğun gibi Dikey geçiş sınavında da tercih yapılması ve yerleşmeme durumunda ek tercihler bulunur. Ayrıca tercih yapıp bir yerleştikten sonra dikey geçiş sınavına bir daha girilmesi durumunda mezuniyet katsayısı daha düşük bir değer olacaktır.



Dikey Geçiş Sınavında Yerleşmek İçin Kaç Puan Almak Gerekir?



Genellikle İİBF, Mühendislik, Fen ve Sosyal Bilimler fakültelerine yerleşen dikey geçiş öğrencileri için farklı puanlar gerekmektedir. Burada herhangi bir standart bulunmamakla birlikte üniversitelerin giriş puanları bölümlere göre farklılık gösterir. Türkiye'nin sayılı üniversitelerine dikey geçiş sınavı ile yerleşebilmek için yüksek puanlar gerekirken diğer üniversitelere yerleşebilmek için orta düzeyde puanlar yeterli olmaktadır.