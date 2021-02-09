Difüzyon Nedir? Biyolojide Difüzyon Hızını Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Fen bilimleri açısından birçok farklı konuya dahil olan difüzyon, bir geçiş ya da yayılım şekilde ifade edilir. Bu işlem daha çok maddeler üzerinden ele alınırken, internet üzerinden de difüzyon nedir sorusu oldukça fazla araştırılır. Özellikle öğrencilerin mutlaka öğrenmesi gereken konular içerisinde yer aldığını söylemek mümkün. Bu bağlamda fizik ve kimya ile beraber biyolojiyi ortak şekilde ele alan bir konu olarak da değerlendirilir.



Difüzyon Nedir?



Geçişme ya da yayılma olarak da ifade edilebilecek olan difüzyon, maddelerin çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçişi olarak ele alınır. Fiziksel kimya üzerinden moleküllerin kinetik enerjilerine göre rastgele hareketleri şeklinde de anlatılabilir. Özellikle başta bitkilerde ve hayvanlarda görülmesi ile beraber, doğanın birçok farklı noktasında öne çıkan önemli bir akıştır.



Biyolojide Difüzyon Hızını Etkileyen Faktörler Nelerdir?



En merak edilen konular içerisinde biyolojide difüzyon hızını neyin etkilediği öne çıkıyor. Bu bağlamda pek çok farklı yapının be unsurun difüzyon hızını biyoloji açısından etkilediğini dile getirmek mümkün.



- Molekül büyüklüğü

- Sıcaklık

- Konsantrasyon farkı

- Yüzey genişliği

- Por sayısı

- Basınç farkı

- Yağda çözülme yeteneği



Bu gibi unsurların etkilenmesi ile beraber biyoloji üzerinden difüzyon hızının değişkenlik gösterdiğini söylemek mümkün. Böylece daha yoğun ortamdan daha az yoğun olan ortama yayılım veya geçiş gerçekleşir. Özellikle yukarıda verilen faktörler difüzyon hızını önemli oranda artırır. Bu da yoğun ortamdan az bir yoğun ortama geçişi daha kolay ve daha hızlı bir hale getirir.