Dil Eş Anlamlısı Nedir? Dil Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Dil Türkçe kökenli bir kelimedir. Ancak dilimize yabancı kökenlerden geçen ve eş anlamlı olarak

kullandığımız pek çok sözcük bulunur.

Dil Eş Anlamlısı Nedir?

Dil kelimesinin eş anlamlısı lisandır. Lisan Arapça kökenli bir kelimedir.

Dil Nedir?

Türk Dil Kurumu sözlüğünde dil sözcüğünün anlamı:

- İnsanların düşüncelerini, duygularını bildirmek işaretçiler ya da kelimeler aracılığı ile yapılan

anlaşmadır.

- Öteki kişilerle iletişimi sağlayan ortam.

- Dil bilgisi terimi olarak ise belli bir insan topluluğuna özgü sesli göstergeler dizgesi olarak

tanımlanabilir.

Dil Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

Dil kelimesinin eş anlamlısı lisandır. Yakın anlamlı sözcükler ise yürek, gönül ve anahtar olmaktadır.

Sözcüklerin cümle içinde kullanımına ‘ İngiliz dilinde telaffuzlar farklıdır’ ya da ‘ Lisanımızda farklı

anlamlara gelen sözcükler bulunur’ şeklinde örnek verilebilir