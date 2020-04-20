Dil Eş Anlamlısı Nedir? Dil Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler
Dil günlük hayatta çokça kullanılan bir sözcüktür. Dil aynı zamanda eş sesli bir kelimedir. Bu nedenlecümledeki anlamına göre eş anlamlısına bakılması doğru olacaktır. Dil kelimesinin doğru yazılışı nedir?TDK sözlüğünde ne anlama gelir? Birleşik mi ayrı mı yazılır? Dil kelimesinin eş anlamlısı ne demektir? Sorularının cevaplarını sizler için derledik.
Dil Türkçe kökenli bir kelimedir. Ancak dilimize yabancı kökenlerden geçen ve eş anlamlı olarak
kullandığımız pek çok sözcük bulunur.
Dil Eş Anlamlısı Nedir?
Dil kelimesinin eş anlamlısı lisandır. Lisan Arapça kökenli bir kelimedir.
Dil Nedir?
Türk Dil Kurumu sözlüğünde dil sözcüğünün anlamı:
- İnsanların düşüncelerini, duygularını bildirmek işaretçiler ya da kelimeler aracılığı ile yapılan
anlaşmadır.
- Öteki kişilerle iletişimi sağlayan ortam.
- Dil bilgisi terimi olarak ise belli bir insan topluluğuna özgü sesli göstergeler dizgesi olarak
tanımlanabilir.
Dil Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler
Dil kelimesinin eş anlamlısı lisandır. Yakın anlamlı sözcükler ise yürek, gönül ve anahtar olmaktadır.
Sözcüklerin cümle içinde kullanımına ‘ İngiliz dilinde telaffuzlar farklıdır’ ya da ‘ Lisanımızda farklı
anlamlara gelen sözcükler bulunur’ şeklinde örnek verilebilir